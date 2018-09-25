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۳ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۶

با انتقاد از مواضع نخست‌وزیر؛

سخنگوی حزب‌کارگر انگلیس:یکی از گزینه‌ها «همه‌پرسی دوم» برگزیت است

سخنگوی حزب‌کارگر انگلیس:یکی از گزینه‌ها «همه‌پرسی دوم» برگزیت است

سخنگوی برگزیت حزب کارگر انگلیس در اظهاراتی ضمن انتقاد از مواضع نخست‌وزیر این کشور تصریح کرد: همه گزینه ها باید در خصوص برگزیت روی میز باشد؛ یکی از گزینه‌ها برگزیت‌دوم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، «کر استارمر» (Keir Starmer) از اعضای حزب کارگر انگلیس و از مخالفان حزب حاکم محافظه کار در این کشور موسوم به «توری» در سخنانی اعلام کرد: همه گزینه ها باید در خصوص برگزیت روی میز باشد.

سخنگوی برگزیت حزب کارگر انگلیس در ادامه تصریح کرد: در این میان، یکی از گزینه ها برگزاری همه‌پرسی دوم برگزیت است.

وی در ادامه تصریح کرد: فکر نمی‌ کنم توافق نخست وزیر انگلیس با اتحادیه اروپا خواسته های حزب کارگر را برآورده کند و این حزب نیز به توافقی که منافع ملی را فراهم نکند، رأی نخواهد داد.

عضو حزب کارگر انگلیس در ادامه افزود: این ایده نخست وزیر برای خروج از اتحادیه اروپا که در صورت عدم موافقت با طرح وی، لندن و بروکسل بدون توافق جدا می‌شوند، قابل قبول نیست و نمی‌توان این ایده را پذیرفت.

کد مطلب 4412660

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