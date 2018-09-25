به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، «کر استارمر» (Keir Starmer) از اعضای حزب کارگر انگلیس و از مخالفان حزب حاکم محافظه کار در این کشور موسوم به «توری» در سخنانی اعلام کرد: همه گزینه ها باید در خصوص برگزیت روی میز باشد.

سخنگوی برگزیت حزب کارگر انگلیس در ادامه تصریح کرد: در این میان، یکی از گزینه ها برگزاری همه‌پرسی دوم برگزیت است.

وی در ادامه تصریح کرد: فکر نمی‌ کنم توافق نخست وزیر انگلیس با اتحادیه اروپا خواسته های حزب کارگر را برآورده کند و این حزب نیز به توافقی که منافع ملی را فراهم نکند، رأی نخواهد داد.

عضو حزب کارگر انگلیس در ادامه افزود: این ایده نخست وزیر برای خروج از اتحادیه اروپا که در صورت عدم موافقت با طرح وی، لندن و بروکسل بدون توافق جدا می‌شوند، قابل قبول نیست و نمی‌توان این ایده را پذیرفت.