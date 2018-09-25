حادثه رانندگی با یک کشته و ۳ مصدوم در نکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا باقری اظهار داشت: در پی کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در محور بخش "قره طغان" شهرستان نکا، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران، افزود: در این حادثه که بر اثر برخورد دو دستگاه سواری پراید با یکدیگر به وقوع پیوست یکی از سرنشینان این خودروها در دم جان باخت و ۳ سرنشین دیگر آن به علت جراحت های وارده به بیمارستان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است؛ خاطرنشان کرد: رانندگان باید همواره سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از هرگونه سرعت و سبقت غیرمجاز درهنگام رانندگی خودداری کنند.