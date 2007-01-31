شاعران مذهبی از تکنیک های روز استفاده کنند

فاطمه راکعی مدیر خانه شاعران درباره جایگاه شعر مذهبی امروز به خبرنگار مهر گفت : با وجود این که یکی از دستاوردهای مهم پیروزی انقلاب اسلامی، افزایش تعداد شاعران شاخص به خصوص در حیطه مذهبی بوده و این قشرتوانستند آثار متفاوتی را ارائه کنند اما به نظر می رسد این آثار به آن شکلی که باید نتوانستند پاسخگوی نیازهای روحی و پرسش های اعتقادی نسل امروز باشند.

وی اضافه کرد: شاعران پایبند به مسائل معنوی و دینی موظفند به واسطه اشراف به ابزارهای شعری ، مفاهیم دینی و اخلاقی را آن طور که مطابق با درک انسان امروزی است در قالب شعر بیان و منتقل کنند.

این شاعر افزود: البته نباید در دنیای امروز، انتظارداشت اشعارمذهبی به همان شکل کلاسیک و سنتی و با مضامین مدح گونه ارائه شوند. این اشعار می تواند با استفاده از تکنیک های روز، پیام های مذهبی را طوری برای نسل امروز بازگو کند که از گیرایی و جذابیت خاصی برخوردار باشد.

مدیر خانه شاعران درباره تاثیرات و نقش رسانه هایی چون صدا وسیما در این میان گفت: تصور می کنم صدا و سیما نسبت به سال های قبل و با مدیریت جدید در راستای پررنگ کردن شعر مذهبی عملکردهای خوبی داشته است. البته این نباید به معنی فیلترینگ کردن شعر یا طیف به خصوصی از شاعران باشد .

وی تصریح کرد: توجه داشته باشیم که ادبیات امروز ایران تنها به ادبیات دینی محدود نمی شود. بنابراین مسئولین ذیربط باید برای نشان دادن جایگاه حقیقی ادبیات تلاش کنند و در معرفی آثار ارزشمند بکوشند. البته طی دیداری که اخیرا به همراه چهره های شاخص ادبی با رییس سازمان صدا وسیما داشتیم وی از شاعران خواست تا برنامه ریزی های گسترده تری درجهت ارائه آثار شعری و جریان های متفاوت در این حیطه داشته باشند.

راکعی گفت: اعتقاد دارم بهترین و شاخص ترین اشعار باید از طریق رسانه فراگیر و ملی چون صدا وسیما معرفی و حتی مورد نقدهای علمی واقع شود. با وجود این که سبقه درخشان وغنی درزمینه شعر فارسی داشته ایم اما به نظر می رسد تلاش های آگاهانه ای برای مردمی کردن شعر صورت نگرفته است و در این راستا شاعران ومدیران فرهنگی باید تلاشی پایاپای داشته باشند.

وی تاکید کرد: شعر امروز این قابلیت را دارد که به شکل مبسوطی به مخاطبان معرفی شود. چه بسا این حرکت باید سال ها پیش صورت می گرفت. با این حال برگزاری جشنواره های شعر مثل حرکت هایی که دروادی سینما یا موسیقی انجام می گیرد می تواند به رشد وتعالی شعرکمک کند.