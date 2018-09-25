به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مجتبی اشرفی در بیستمین همایش سلامت وزندگی با محوریت پیامدهای پرخاشگری در آسیبهای اجتماعی و تصادفات به میزبانی تالار شقایقهای دانشگاه صنعتی شاهرود بابیان اینکه آسیبهای اجتماعی یکی از مهمترین نیازهای بشر یعنی نظم و امنیت را دچار چالش میکند، ابراز داشت: در نگاه جامعهمحور باید به سراغ جرم و بسترهای زمینهساز آن رفت تا با شناسایی علل و ارائه راهکارهای مناسب بتوانیم از وقوع جرم پیشگیری کنیم.
وی بابیان اینکه طی ششماهه نخست سال جاری ۲۲۰جلسه آموزش همگانی در سطوح مختلف در بحث آسیبهای اجتماعی در شاهرود برگزارشده است، افزود: تنها مقولهای که میتواند ما را از پرخاشگری و آسیبها و پیامدهای آن دورنگه دارد آموزش صحیح مردم است که این مهم در دستور کار نیروی انتظامی شاهرود قرار دارد.
فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه ۱۹ نمایشگاه عمومی برای بحث آسیبهای اجتماعی در شهرستان برگزارشده است، ابراز داشت: در تلاشیم تا با برپایی اینگونه نمایشگاهها شهروندان را تشویق به مبحث خود حفاظتی کنیم که در آنها آموزشهای صحیح ارائه میشود.
اشرفی بابیان اینکه روزانه پنج نزاع فردی در شاهرود رخ میدهد، تصریح کرد: تصادفاتی که اتفاق میافتد درنتیجه عدم گذشت و ایثار است که در بررسیهای به عملآمده عامل پرخاشگری در این حین خودنمایی میکند.
وی افزود: در عصر فنّاوری افرادی موفق هستند که بتوانند از محیط پیرامون خود بیشتر بیاموزند لذا در نظر داریم از طریق مدارس، مهدهای کودک، دانشگاهها و غیره، مسائلی که باعث آسیبهای اجتماعی میشود را به مردم معرفی کنیم و قطعاً شناخت، آموزش و ارائه راهکارهای لازم میتواند از این موارد پیشگیری کند.
به گزارش خبرنگار مهر، طی ششماهه نخست سال جاری هشت درصد تصادفات منجر به فوت نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.
۱۳ مهر به نام هفته نیروی انتظامی نامگذاری شده است.
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