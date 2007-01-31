"بوی گندم" شبکه سه را عطرآگین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، از مهر ماه تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "بوی گندم" به کارگردانی همایون اسعدیان و تهیه کنندگی مصطفی عزیزی با حضور آتیلا پسیانی، فرهاد اصلانی، آزاده صمدی، هومن سیدی، سیدمهرداد ضیایی، مهران رجبی، محبوبه بیات، بیتا سحرخیز، فهیمه امن زاده، زویا امامی و ... شروع شده است.

داستان مجموعه تلویزیونی "بوی گندم" درباره جوانی به نام منصور پوروطن است که در آلمان در رشته مهندسی پلیمر تحصیل کرده و مدتی در یک مرکز تحقیق و تولید پروتز‌های پزشکی مشغول به کار بوده و اکنون با طرح جامع تحقیق و تولید این پروتزها به نیت تولید این کالا با هزینه‌ ای پائین ‌تر از معادل خارجی وارد ایران شده است.

منصور با کمک دوست قدیمی خود وحید که در حال حاضر دانشجوی دکترای رایانه و استاد دانشگاه است تیمی از جوانان آشنا با این مقوله را جمع می ‌کند تا با پیدا‌کردن سرمایه ‌گذار شروع به کار کنند، اما این قضیه اصلاً به مذاق وارد‌کنندگان ثروتمند و صاحب قدرت پروتز خوش نمی‌آید و ...



وقتی قصه زندگی منصور را می شنوم بدم نمی آید از نزدیک با روحیات او آشنا شوم، به همین دلیل با همایون اسعدیان تماس می گیرم و راهی شرکتی می شوم که فردی به نام ابوالحسنی (فرهاد اصلانی یکی از شخصیت های اصلی این پروژه) آن را اداره می کند. طبق نشانی که اسعدیان به من می دهد باید عازم خیابان سپند غربی در خیابان نجات الهی شوم. بعد از پشت سر گذاشتن چند خانه در خیابان سپند به ساختمان مورد نظر می رسم.

ساختمانی سه طبقه با نمای قدیمی. البته ساکنان این خانه فقط تا طبقه اول ساختمان را سفیدکاری کرده و فراموش کرده اند مابقی ساختمان را سفید کنند، چرا که سیمان سیاه رنگ مابقی ساختمان به چشم می خورد، حتی تا طبقه اول رنگ آبی تند در و پنجره خودنمایی می کنند. از قرار ساکنان این ساختمان با هم اختلاف سلیقه بسیاری دارند که این وضع را بر سر این ساختمان آوردند.

در ساختمان باز است. وارد می شوم. بعد از پله های موکت شده به طبقه دوم می رسم. تابلوی شرکت سردر این واحد را مزین کرده است. ابوالحسنی (فرهاد اصلانی) کت و شلواری به رنگ طوسی به تن دارد و پالتویی در دست. او گوشش را محکم به در چسبانده است. به من و عکاس اشاره می کند سمت چپ در بایستیم، چرا که در زاویه دوربین قرار داریم. بعد از چند دقیقه وارد می شود و در را محکم پشت سرش می بندد. من و عکاس با تعجب نگاهی به یکدیگر می اندازیم، اما بعد از چند دقیقه خانمی در را باز می کند. بعد از پاسخ دادن به چند سوال که از کجا آمدیم و برای چه؟ وارد می شویم.

خانم جوانی به نام گلی گودرزی (فهیمه امن زاده) پشت میز نشسته است. یک کمد و چند تابلوی نقاشی که روی دیوار نصب شده، تنها وسائل این اتاق است. او که مانتویی روشن به تن دارد و بغضی نهفته در گلو، با ناراحتی با تلفن حرف می زند. به ناچار مزاحم می شوم و دیالوگ هایش را گوش می دهم. او می گوید: "دادگاه حکم داده، می تونم هفته ای یه روز ببینمش، اما رضا نمی ذاره... به مادرش سپرده نذاره من باهاش حرف بزنم، دیروز رفتم مدرسه اش. با بدبختی تونستم مدرسه اش رو پیدا کنم... بزرگ شده، دلم ضعف رفت، پاهایم سست شد.... دلم می خواست بغلش کنم، اما جرات نکردم برم جلو ... می ترسم رضا بفهمه و باز مدرسه اش رو عوض کنه... بعداً بهت زنگ می زنم ..... خداحافظ."

او گوشی را می گذارد. ابوالحسنی با عصبانیت وارد می شود. بی توجه به منشی تنها جواب سلامش را می دهد و وارد اتاقش می شود. کات...

بازیگر نقش گلی گودرزی نتوانسته حس این صحنه را به خوبی ایفا کند. همایون اسعدیان پیش او می آید و صحنه را کاملاً تشریح می کند، اما او باز هم نمی تواند حس این صحنه را در بیاورد. صحنه بارها و بارها تکرار می شود. عوامل پشت صحنه هم خسته شده اند. بعد از برداشت های مکرر، حس این سکانس در می آید و با تائید کارگردان ضبط می شود و عوامل خود را برای ضبط سکانس بعدی آماده می کنند.

فرهاد اصلانی ایفاگر نقش ابوالحسنی مهندس شرکت است که فهیمه امن زاده (گلی گودرزی) پیش او کار می کند. این دو نقش های اصلی مجموعه را ایفا می کنند. این توضیحات را دستیار کارگردان به من می دهد.

همایون اسعدیان، کارگردان درباره پذیرش این مجموعه می گوید: "فیلمنامه این مجموعه را علیرضا بذرافشان نوشته و رگه های اجتماعی و اقتصادی متن برایم جذابیت داشت، حتی در بازنویسی این مسائل را پررنگ تر کردیم. علاوه بر آن سعی کردیم به روابط آدم ها توجه کنیم. البته رگه های اجتماعی این مجموعه همانند مجموعه های "بچه های خیابان" و "آخر بازی" خیلی پررنگ نیست، چرا که به زوایای اقتصادی هم توجه شده است."

وی درباره انتخاب بازیگران این مجموعه می افزاید: "برای ایفای نقش شخصیت های 40 سال به بالا سعی کردیم از بازیگران حرفه ای چون آتیلا پسیانی، محبوبه بیات، فرهاد اصلانی و سیدمهرداد ضیایی استفاده کنم، اما برای سنین 20 تا 30 سال از بازیگرانی استفاده کردیم که یا اصلاً بازی نکرده اند یا تجربه شان در بازیگری کم است. دلیل این مسئله هم به کمبود بازیگران حرفه ای در این سن برمی گردد. در واقع ما به دلیل حجم بالای تولیدات با کمبود بازیگران در این سن روبرو شدیم."

اسعدیان ادامه می دهد: "در حال حاضر تعداد شبکه های تلویزیون نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و حجم تولیدات بیشتر شده است. گاهی اوقات مجبور می شویم بازیگر به هم قرض بدهیم. البته روند خوبی نیست، ولی گروه های مختلف باید با هم همکاری کنند. من سابقه کار کردن با بازیگران کم تجربه هم در کارهای قبلی ام نیز داشتم، اگر چه وقت گیر است و انرژی زیادی می برد، اما لذت بخش است."

کارگردان مجموعه "بوی گندم" خاطر نشان می کند: "تصویربرداری این مجموعه تا سه ماه دیگر به طول می انجامد، اما امیدوارم کار آبرومندی شود."

فرهاد اصلانی، بازیگر نقش ابوالحسنی به خبرنگار مهر می گوید: " نقش های چند لایه را ترجیح می دهم. نقش ابوالحسنی هم همین طور است. البته سن ابوالحسنی یک مقدار از سن من بالاتر است و پیچیدگی های خاص خودش را دارد که مخاطب می تواند در طول قصه به هویت او پی ببرد. در واقع بحران های این کاراکتر، برایم لذت بخش است. ضمن اینکه قبلا کاری با آقای اسعدیان انجام داده بودم. در آن کار او تهیه کننده بود. تجربه قبلی باعث شد من بازی در این مجموعه را با اشتیاق بپذیرم."

وی در ادامه می افزاید: "برای ایفای نقش ابوالحسنی به دلیل پیچیدگی هایی که دارد، سعی کردم کلاژی از رفتارهای مختلفی که دیدم، برای این شخصیت در نظر بگیرم. در مجموع از نقش هایی که من را دچار چالش می کند، لذت می برم. علاوه بر آن من در ابتدا باید از کارم لذت ببرم تا مخاطب هم لذت ببرد."

اصلانی در پایان اشاره کرد: "در تله تئاتری با عنوان "چهار حکایت از رحمان" به نویسندگی و کارگردانی علیرضا نادری، فیلم های "ایستگاه بهشت" به کارگردانی نادر مقدس، "پایان راه" به کارگردانی افسانه منادی و "پاداش سکوت" به کارگردانی مازیار میری بازی کردم."