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۳ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۳۸

در هفتاد و سومین نشست مجمع‌عمومی سازمان‌ملل؛

عبدالله دوم:با هر تلاش برای تغییر هویت تاریخی قدس مقابله می کنیم

عبدالله دوم:با هر تلاش برای تغییر هویت تاریخی قدس مقابله می کنیم

پادشاه اردن در هفتاد و سومین نشست مجمع‌عمومی سازمان‌ملل اعلام کرد: ما با هر تلاش برای تغییر هویت تاریخی قدس مقابله خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله دوم پادشاه اردن در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد: خطر تروریسم همه کشورها را تهدید می کند و آنها را در برابر چالش های بزرگ قرار می دهد.

وی افزود: راهکار تشکیل دو کشور تنها راه حلی است که می تواند به نزاع میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها پایان دهد. حق تعیین سرنوشت فلسطینی ها در همه قطعنامه های سازمان ملل هست.

عبدالله دوم بیان کرد: کشورها باید با یکدیگر برای احیای روند صلح به و بازگردان آن به مجرای صحیحش عمل کنند و باید «آنروا» به طور کامل تامین مالی شود زیرا نقش مهمی در کمک به آوارگان فلسطینی ایفا می کند.

وی تاکید کرد: ما با هر تلاش برای تغییر هویت تاریخی قدس مقابله خواهیم کرد. 

درباره سوریه نیز گفت: ما از راهکار سیاسی در سوریه بر اساس نشست ژنو حمایت می کنیم.

عبدالله دوم بحران آوارگان را فوق تحمل و توان اردن دانست.

وی غلبه کامل در جنگ ضد تروریسم را تلاش در همه مقوله ها و نه فقط مقوله امنیتی دانست.

کد مطلب 4412718

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