" احسان مو سیاه تو" به جشنواره فیلم فجر می آید

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول مشترک کشورهای مکزیک، آمریکا و مراکش و اثری در ژانر اجتماعی است. داستان فیلم زندگی مردی را بیان می کند که پس از سال ها دوری به زادگاه خود بازمی گردد تا با مادرش که سال ها پیش او را ترک کرده، ملاقات کند. نعیمه بوزید، حمد فربیش و عقباران بازیگران، طلا حدید نویسنده و کارگردان، نیلس کناستون مدیر فیلمبرداری و پالا هاردی تهیه کننده این فیلم 13 دقیقه ای هستند.



همچنین کشور فرانسه با دو فیلم کوتاه "بی گناهی" به کارگردانی آرنو گوتیه و "چه کسی سوپ کیهانی راخورد" ساخته ژنویو آنوری در بخش مسابقه فیلمهای کوتاه حضور دارد.



فیلم های کوتاه جشنواره بیست و پنجم فجر در سینماهای سپیده و عصر جدید به نمایش در می آیند.