به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، سید مهدی صادقی در این نامه با اشاره به تهدید جدی کمبود منابع آبی به ویژه آب شرب و بهداشتی آورده است: بر اساس قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی و همچنین مصوبه هیئت‌وزیران تمام دستگاه‌های اجرایی استان مکلف به نصب لوازم کاهنده مصرف آب هستند.

وی تأکید کرد: همه دستگاه‌ها باید در راستای کاهش ۲۰ درصدی آب اقدامات لازم را به عمل آورده تا مشمول نرخ دو برابری تعرفه جاری بر اساس مفاد بند سه مصوبه هیئت وزیران نگردند.

استاندار قم شرکت آب و فاضلاب را نیز موظف کرده ظرف مدت دو ماه نسبت به نصب تجهیزات کاهنده مصرف در دستگاه‌های اجرایی اقدام و هزینه انجام شده به صورت اقساطی از طریق قبوض آب بهای مصرفی از مشترکان دریافت کند.

وی همچنین از شرکت آب و فاضلاب خواسته است در پایان دوره مذکور گزارشی از همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و نیز هر سه ماه گزارش مصرف و میزان همکاری آن‌ها را به استانداری اعلام کند.

صادقی در پایان این نامه نیز خاطرنشان کرده است که تمام دستگاه‌های اجرایی علاوه بر نصب تجهیزات کاهنده مصرف، نسبت به همکاری لازم با شرکت آب و فاضلاب استان و نظارت مضاعف بر نحوه مصرف آب به عمل آورند.

همچنین شرکت آب و فاضلاب استان اعلام کرده است: با همکاری شرکت دانش بنیان داخل استان، آمادگی لازم برای نصب تجهیزات مذکور بر روی شیرآلات دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را دارد.

این شرکت، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب بر روی شیرآلات موجود یکی را از اقتصادی‌ترین و کارآمدترین روش دانسته و یادآور شده است: این تجهیزات کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در مصرف آب را به همراه داشته و با اختلاط آب و هوا، مصرف‌کننده این درصد کاهش را احساس نخواهد کرد.