فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون دیداری دارد با امیرحسین صدیق، بازیگر مجموعه "کتابفروشی هدهد"، اعلام برنامه های دهه فجر شبکه خبر و معرفی مجموعه دهه فجری شبکه سوم سیما در ادامه آمده است. صفحات ویژه جشنواره فیلم فجر اختصاص یافته به پرکارترین زنان جشنواره، فیلم های غایب، فهرست نهایی فیلم های ایرانی حاضر، ضعف های جشنواره در جریان سازی سینمای ایران و فیلم های خارجی برتر جشنواره فجر. رقابت 27 اثر در بخش های تخصصی کتاب سال، گپی با علی نصیریان و چند خبر کوتاه هم در صفحه پایانی منعکس شده است.

روزنامه "همشهری" در صفحه شهر تماشا، میز گردی منحصر به فرد با نامزدهای اسکار دارد و در ادامه نگاهی به حضور فیلم های خارجی در اسکار. در صفحه ادب و هنر، تعدد و تمرکز جشنواره های تئاتر در گفتگو با صاحب نظران مورد ارزیابی قرارگرفته و چند خبر کوتاه هم در ادامه آمده است.

"جام جم" در صفحه رسانه به معرفی داوران جشنواره رادیو، تولید یک مستند و پخش یک مجموعه جدید در سیما پرداخته است. گزارشی از برگزاری نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران در صفحه تجسمی منعکس شده و صفحه سینما گفتگوئی دارد با لوک بسون درباره فیلم "آرتور و نامرئی ها". بررسی نامزدهای اسکار بهترین فیلم و گفتگو با بازیگر ژاپنی فیلم "بابل" در ادامه آمده است.

روزنامه "ایران" در صفحه فرهنگ و هنر، ادبیات آئینی را در بستر تاریخ عاشورا مورد تحلیل قرار داده و در صفحه پایانی به دیجیتالی شدن کتابخانه ملی، پایان اجراهای نمایشی آئین های عاشورایی، برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر با آئین پاسداشت حماسه عاشورا و خبر دیرهنگام اعلام برگزیدگان جشنواره ساندنس پرداخته است.

"آینده نو" در صفحه سینما نگاهی دارد به نمایش فیلم های کیارستمی در ایران به روایت خودش. معرفی فیلم "اعتبار" کریستوفر نولان و چند نکته تا شروع جشنواره 25 فیلم فجر هم در ادامه آمده است. در صفحه موسیقی به آهنگ ها و آلبوم های برتر سال به انتخاب مجله رولینگ استون پرداخته شده و گفته ها و ناگفته های جشنواره موسیقی فجر هم در بخش دیگری از این صفحه مورد توجه قرار گرفته است. رفیع پیتز و آمیتا باچان چهره های روز را به خود اختصاص داده اند و برگزاری مراسم عزاداری هنرمندان در خانه سینما در ادامه صفحه پایانی منعکس شده است.

روزنامه "اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر به برپایی مراسم عزاداری هنرمندان با حضور سیدمحمد خاتمی در خانه هنرمندان پرداخته، انتقاد حسین فرخی از وضعیت سومین همایش آیین های عاشورایی و اشاره ای به افتتاحیه جشنواره فیلم فجر در ادامه منعکس شده است.

"جوان" در صفحه پایانی برگزاری سومین روز همایش آیین های عاشوایی، افتتاح عاشورایی جشنواره فیلم فجر، ویژه برنامه های دهه فجر رادیو و اجرای مجالس تعزیه حر و حضرت عباس(ع) در روسیه را مورد توجه قرار داده است.

روزنامه "آفرینش" در صفحه دانشگاه هنر نگاهی کوتاه دارد به فیلم "از دوردست" رامین محسنی به نقل از مهر، چشم اندازی کوتاه به دنیای هنر و چند خبر کوتاه و مشترک با سایر مطبوعات در بخش دیگری از این صفحه آمده است.

"همبستگی" در صفحه ادب و هنر، سرگذشت تکان دهنده مترجم آثار چخوف را برجسته کرده و در صفحه پایانی در گفتگو با مدیران نشریه های ادبی به ارزیابی عمر کوتاه مجله های ادبی در ایران پرداخته است. یادداشت و معرفی فیلم "روز واقعه" شهرام اسدی هم در ستون یادداشت آمده است.

و بالاخره روزنامه "کارگزاران" در صفحه هنر به ساخته شدن شعبه ای از موزه لوور در ابوظبی توجه کرده و سیما تیرانداز را به عنوان چهره و فصلنامه "نگاه نو" را به عنوان پیشنهاد معرفی کرده است. حضور ایران با دو نماینده در "جوایز فیلم آسیا"، اعلام برندگان جوایز گویا و مدال لژیون دونور برای بازیگر هندی در صفحه پایانی منعکس شده است.