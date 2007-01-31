مخالفت شدید روسیه و اتحادیه اروپا با خواسته های آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دیپلمات غربی در گفتگو با رویترز خاطر نشان کرد: تعدادی از کشورها به ویژه روسیه احساس می کنند که آمریکا در حال اعمال فشار بر آنهاست تا حتی به تجارت قانونی خود با ایران به علت مشاجرات هسته ای پایان دهند.

" تام کیسی " معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران در واشنگتن گفت: مطمئنا ما علاقه مند به کار کردن نه تنها با اروپاییها بلکه با همه اعضای شورای امنیت برای ایجاد این اطمینان هستیم که قطعنامه به طور کامل به اجرا درآمده است.

یک دیپلمات اروپایی تصریح کرد: هدف آمریکا این است که سرمایه گذاری در ایران را به طور بالقوه غیر ممکن کند؛ این مساله فقط درباره متوقف کردن فروش فناوری دو منظوره (به ایران) نیست. آنها در تلاش هستند تا سرمایه گذاران را خارج از ایران نگاه دارند و در تلاش سختی هستند تا بهای نفت در حد پایینی حفظ شود.

وی افزود: آنها ( آمریکاییها) فکر می کنند این چیزی است که به ایران تا بیشترین حد آسیب وارد خواهد کرد و فکر می کنند که حق با آنهاست.

برخی دیپلماتها هم گفتند که سعودیها در حال همکاری با آمریکا برای ایجاد این اطمینان هستند که نفت کافی در بازار وجود دارد به گونه ای که بهای آن بتواند در حدود 50 دلار در هر بشکه باشد یعنی سطحی که سعودیها گفته اند می توانند با آن زندگی کنند.

به گفته این دیپلماتها، یکی از مشکلات برای کند بودن اجرای کامل تحریمها از سوی اروپاییها این است که برخی کشورها مکانیسمهای قانونی برای اجرای آنها را ندارند. واشنگتن در حال اعمال فشار بر آنهاست تا به این مکانیسها با سرعت هر تمامتر دست یابند.

یک مقام دیگر آمریکایی هم در گفتگو با رویترز تصریح کرد که واشنگتن این حقیقت را پذیرفته که دستیابی به قطعنامه دیگر شورای امنیت با تحریمهای سخت تر علیه ایران،همچنانکه مذاکره کنندگان درابتدا نسبت به آن امیدوار بودند، تقریبا غیرممکن است.

این مقام آمریکایی خاطر نشان کرد: ما از این قطعنامه استفاده و آن را به شکل فشار بیشتر بر ایرانیها تا جایی که ممکن باشد ، تفسیر خواهیم کرد.

یک دیپلمات اروپایی گفت که تحریمهای ایران در نشست هفته گذشته مقامهای جی هشت ( هشت کشور بزرگ صنعتی جهان) در برلین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی گفت که مقامهای روسی در نشست برلین شکایت کرده اند که تحریمها به علت روابط تجاری نزدیک آنها با ایران بیش از هر کشور دیگری در حال آسیب به آنهاست.

وی افزود: بانکهای روسی در نیویورک فعالیت گسترده ای دارند؛ آنها نمی توانند فشار آمریکا ( مبنی بر داد و ستد نکردن با ایران) را نادیده بگیرند و مسکو این امر را دوست ندارد.

پیش از این نیز روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد : دولت آمریکا طی هفته جاری فشار بیشتری را بر اروپا در جهت توسعه تحریمهای مالی علیه ایران به علت برنامه هسته ای صلح آمیز آن وارد کرد، اما با مقاومت اروپا روبرو ست.