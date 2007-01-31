رسانه عاشورا و هنرمندان ما

به گزارش خبرنگار مهر، سال هاست هنر ما در پی زبان جهانی و مخاطبین جهانی است، حال آنکه گاه در یافتن محتوایی جهانشمول به لکنت می افتد و گاهی دیگر می بیند در شیوه بیان جذاب عاجز است.

امروز سه مولفه در کارآمدی رسانه ها مد نظر است: مضمون بکر و جانشمول، گستره مخاطبان و فرم ارایه پیام. عاشورا که همه به چشم خود دیده ایم علیرغم قدمت کهنش فرازمانی، فرامکانی و فرازبانی است، هر سه مولفه یک رسانه کارا را داراست:

1- مضامین عاشورا، انسان مدار است. به ریشه های انسانی و خوبی توجه دارد و ارزش هایی را پاس می دارد که در هر فرهنگی ارزش است. یکی از رازهای مانایی عاشورا همین نکته است، ایثار، آزادگی، ظلم ستیزی و ... که هیچگاه رنگ نمی بازد.

2- عاشورا برای همه سنین قهرمانانی بی بدیل دارد که هر انسانی می تواند با آنان همذات پنداری کند. از نوزاد شش ماهه تا کودک و نوجوان اسطوره هایی می یابند که در هیچ حماسه تاریخی و در هیچ دین و آئین مشابهش وجود ندارد. در حوزه جوانان، میانسالان و حتی سالخوردگان قهرمانانی پرشمارتر ظهور می نمایند که هر یک خود یک تاریخند.

در میان گستره مخاطبان، رسانه عاشورا برای "زنان" که کمتر در حماسه ها و آئین ها مورد توجهند، نمادهایی درخشان دارد. شاید آفتاب پرفروغ رسول عاشورا، حضرت زینب کبری (س)، اجازه نداده سایر زنان قهرمان حاضر در عاشورا مورد توجه قرار گیرند و شاید پررنگتر غفلت تاریخی ما! اما عاشورا به هیچ وجه یک رسانه مردانه نیست، به همین نسبت و به همین اندازه یک رسانه زنانه است، یک رسانه انسان مدار.

3- فراوان محتواهای شیرین وجذاب سراغ داریم که به دلیل جذاب نبودن بیان آنها امروز دیگر طعم شان را از دست داده اند. فرم خلق عاشورا و شیوه بیانی این رسانه بسان مضامینش با وجود و کنه هستی انسانی عجین است و آن را ماندگار کرده است.

قهرمانان عاشورا برای القا پیام خود 72 بار تک تک به میدان می روند و 72 بار جان می سپارند تا یک فرم برای روایت همه خوبی ها و دفاع از آزادگی بشر خلق شود. سفر، عطش، غربت، از دست دادن عزیزان و... هر یک مضامینی هستند که به جهت فرم و شکل خلقشان در رسانه عاشورا قابل درک برای هر نژاد و ملیتی می شود.

اکنون که بیش از همه روزهای سال تبدار حماسه مذهبی عاشوراییم، شاید وقت آن رسیده است که این رسانه بزرگ را قدر بدانیم و آن را سرمشق قرار دهیم.