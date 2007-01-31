آمریکا عملیات فروش قطعات یدکی جنگنده های اف 14 را به حال تعلیق در آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده است : عملیات فروش قطعات یدکی در 26 ژانویه ( جمعه 6 بهمن ) تا زمان مشخص شدن ارزیابی اوضاع به حال تعلیق درآمده است.



داون دیردن سخنگوی آژانس امور لجستیکی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت : علت این تعلیق، اوضاع کنونی در ایران است.



خبرگزاری فرانسه گزارش داد که تنش میان واشنگتن و تهران در ماههای گذشته به ویژه درباره برنامه هسته ای ایران و نیز مسئله عراق افزایش یافته است.



ایران پیش از سرنگونی رژیم شاهنشاهی در سال 1357( 1979 میلادی) ، 79 فروند جنگنده اف 14 از آمریکا خریداری کرد؛ از پائیز گذشته ، آمریکا دیگر هیچ جنگنده اف 14 در زرادخانه نظامی خود ندارد و تا جمعه گذشته قطعات این هواپیماها را از طریق آژانس دفاعی امور لجستیکی در مزایده علنی به فروش می گذاشت.