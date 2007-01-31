  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۸:۵۸

آمریکا عملیات فروش قطعات یدکی جنگنده های اف 14 را به حال تعلیق در آورد

آمریکا عملیات فروش قطعات یدکی جنگنده های اف 14 را به حال تعلیق در آورد

وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) اعلام کرد که عملیات فروش قطعات یدکی جنگنده های اف 14 را به سبب آنچه نگرانی از احتمال دستیابی ایران به آنها توصیف کرد؛ به حال تعلیق درآورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده است : عملیات فروش قطعات یدکی در 26 ژانویه ( جمعه 6 بهمن ) تا زمان مشخص شدن ارزیابی اوضاع به حال تعلیق درآمده است.

داون دیردن سخنگوی آژانس امور لجستیکی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت : علت این تعلیق، اوضاع کنونی در ایران است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که تنش میان واشنگتن و تهران در ماههای گذشته به ویژه درباره برنامه هسته ای ایران و نیز مسئله عراق افزایش یافته است.

ایران پیش از سرنگونی رژیم شاهنشاهی در سال 1357( 1979 میلادی) ، 79 فروند جنگنده اف 14 از آمریکا خریداری کرد؛ از پائیز گذشته ، آمریکا دیگر هیچ جنگنده اف 14 در زرادخانه نظامی خود ندارد و تا جمعه گذشته قطعات این هواپیماها را از طریق آژانس دفاعی امور لجستیکی در مزایده علنی به فروش می گذاشت.

کد مطلب 441283

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه