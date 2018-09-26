تداوم توزیع گوشت قرمز و منجمد در ایلام

یارالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون ۴۵ تن گوشت قرمز گرم در مناطق مختلف ایلام در چهار نقطه توزیع شده است و توزیع این گوشت تداوم دارد.

وی گفت: توزیع گوشت گرم با مشکلاتی مواجه بود از جمله اینکه باعث ترافیک می شد و شایسته مردم نبود، به همین خاطر توزیع گوشت گرم اصلاح شد و در قصابی ها و مراکز فروش گوشت مجاز این توزیع تداوم خواهد داشت.

نصیری افزود: قیمت نهایی گوشت گرم که به دست مصرف کننده برسد به ازای هر کیلو ۳۷ هزار تومان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام با اشاره به تداوم توزیع گوشت منجمد در استان، اظهار داشت: تاکنون ۶۰ تن گوشت در مناطق مختلف استان توزیع شده و این کار همچنان ادامه دارد.

نصیری اظهار داشت: گوشت مورد نیاز مردم توسط مسئولان جهاد تامین شده و به زودی مراحل بعدی توزیع آغاز می شود.

وی با اشاره به مشکلات قیمت مرغ در استان، گفت: به زودی کشتارگاه ایوان که پیش از به دلیل برخی مشکلات تعطیل شده بود، فعال می شود و مسئله توزیع و قیمت مرغ در استان حل می شود.

وی تصریح کرد: برای فعال شدن این کشتارگاه تسهیلات هشت میلیارد تومانی در نظرگرفته شده است.