  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۴۰

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر:

کلیات آئین‌نامه واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان دولت تصویب شد / دولت در حال بررسی لایحه خصوصی سازی است

کلیات آئین‌نامه واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان دولت تصویب شد / دولت در حال بررسی لایحه خصوصی سازی است

غلامرضا حیدری کردزنگنه از تصویب کلیات آئین‌نامه واگذاری سهام ترجیحی واحدهای تولیدی مشمول واگذاری به کارکنان همان واحدها در جلسه روز شنبه هیئت عالی واگذاری خبرداد .

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که آئین نامه واگذاری سهام ترجیحی شامل کلیه شرکت های مشمول واگذاری است، تصریح کرد: سهام مشمول واگذاری این واحدهای تولیدی به کلیه کارکنان، کارمندان، کارگران و مدیران واحدهای تولیدی که در آنها مشغول به فعالیت هستند، واگذار خواهد شد.

غلامرضا حیدری کردزنگنه افزود: براساس این آئین نامه واگذاری سهام ترجیحی واحدهای تولیدی مشمول واگذاری که کلیات آن در جلسه روز شنبه هیئت عالی واگذاری تصویب شد، قرار است سهام های مذکور به تمام کارکنان این واحدهای دولتی واگذارشود.  

وی گفت: البته جزئیات آئین نامه واگذاری سهام ترجیحی به کارگران برای بررسی به دولت ارائه شده که پس از تصویب جزئیات آن در دولت اعلام می شود.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر این که این آئین نامه برای کارگران امتیازات زیادی را در نظر گرفته است، تصریح کرد: همچنین در این جلسه قیمت تعدادی از شرکت‌ها به منظور واگذاری تعیین و تصویب شد.

وی همچنین اظهارداشت: هنوز تصمیمی نهایی برای لایحه خصوصی سازی اخذ نشده است و این لایحه در واحدهای کارشناسی دولت مراحل کارشناسی را می گذراند.    

 

کد مطلب 441285

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه