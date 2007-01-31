تولید فیلم دفاع مقدس حاصل تعامل فیلمسازان و مدیریت سینماست

محمدرضا شرف الدین مدیر عامل انجمن سینمای دفاع مقدس ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به متقاضی بودن حدود یک صد فیلم در جشنواره گفت: "ممکن است بسیاری از این آثار کیفیت لازم برای حضور در جشنواره ای همانند فجر را نداشته باشند. بنابراین باید به گزینش هیات انتخاب جشنواره اعتماد کرد و این میزان فیلم را برای جشنواره مناسب دانست. زیرا هیات انتخاب از افراد کارشناس و صاحب نظر تشکیل شده است."



وی در مورد کیفیت امسال جشنواره با حضور فیلمسازان باتجربه و جوان اظهار داشت: "شاید بتوان از جشنواره امسال به عنوان نقطه عطفی در دوران فعالیت آن نام برد. امسال آثار خوبی از فیلمسازان با فکر و اندیشه جوان داریم. همچنین فیلمسازان قدیمی که به اوج پختگی دوران کاری خود رسیده اند، فیلمهای مهمی در جشنواره دارند و این نشاندهنده پویایی و جهت دار بودن سینمای ایران است. مدیریت سینمایی با وجود مشکلات موجود در بازسازی و استفاده از نیروهای انسانی و جوان موفق عمل کرده است."



مدیر عامل انجمن سینمای دفاع مقدس در مورد حضور گسترده ژانر آثار مربوط به جنگ تحمیلی با هفت فیلم توضیح داد: "این امر حاصل تعامل بین فیلمسازان و مدیریت سینمایی است. طی سالهای گذشته در برخی مواقع حتی یک فیلم دفاع مقدس هم در جشنواره وجود نداشت. حضور این تعداد فیلم نشاندهنده میل و اراده مدیریت سینمای کشور نسبت به احیای این ژانر است و امیدواریم با تدبیر درست، این روند رو به رشد ادامه داشته باشد."



شرف الدین تاکید کرد: "سینما با توجه به موضوع ها و ژانرهایی که مورد استفاده سینماگران قرار می گیرد، نیازمند برنامه ریزی منسجم و دقیق است و مدیریت درست می تواند باعث ایجاد انگیزه و جهت دهی شود. البته اگر انگیزه برای تولید فیلم در این ژانر وجود نداشته باشد، مدیریت نمی تواند کار چندان زیادی انجام دهد و نتیجه کار تولید آثار فرمایشی بدون روح و اصالت است. مهمترین نتیجه ای که از این تعداد قابل قبول تولیدات دفاع مقدس می توان گرفت، وجود انگیزه لازم در بین سینماگران دفاع مقدس برای تولید و توانایی های مدیریت در جهت جذب درست و به موقع آنها است."



وی با اشاره به اینکه تولید ژانر مشخصی از فیلم سینمایی باید با دقت زیادی همراه باشد، توضیح داد: "در هر صورت توجه به سینمای دفاع مقدس باید توام با اعتدال باشد و طوری نباشد که یک بار مورد کم مهری قرار بگیرد و بار دیگر سایه سنگینی بر سینمای ایران داشته باشد. حمایت تولید باید در زمینه تمامی ژانرهای سینمای اعمال شود. البته سینمای دفاع مقدس ژانری جامع است و می تواند درون ژانرهای دیگری همچون کودک و نوجوان و اجتماعی نیز وجود داشته باشد."