۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان:

۸۳ هزار تن انگور از تاکستان‌های استان زنجان برداشت می‌شود

زنجان-مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: امسال ۸۳ هزار تن انگور از تاکستان‌های استان زنجان برداشت می‌شود.

به گزارش  خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، بهنام اجاق لو گفت: زنجان ازنظر سطح و تولید جزو استان‌های مهم تولیدکننده انگور درکشور است. 

وی اظهار کرد: امسال برداشت محصول انگور از تاکستان‌های استان زنجان از نیمه دوم شهریورماه آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت  و امسال از سطح ۱۶ هزار هکتار باغات بارده استان زنجان حدود ۸۳ هزار تن محصول انگور برداشت می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: عسگری، بیدانه، یاقوتی، شاهانی، فخری و قره اوزوم از ارقام انگور تولیدی در استان زنجان است و بیدانه سفید و سیاه عمده ارقام انگور تولیدی استان است. 

اجاق لو با تأکید بر ضرورت و اهمیت ایستاده کردن باغات انگور به‌عنوان راهکار افرایش بهره‌وری و ارتقای سطح کمی و کیفی محصول تولیدی، افزود: با ایستاده کردن باغات انگور،میوه‌ها نور کافی دریافت کرده و به دلیل عبور جریان هوا از لای بوته‌ها، امکان انتقال بیماری‌ها از سایر باغات به حداقل می‌رسد.

وی ابراز کرد: ایستاده کردن باغات انگور در جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک بسیار مؤثراست و سهولت انجام عملیات مختلف در سطح باغ ازجمله برداشت آسان و همچنین امکان استفاده از انواع ماشین‌آلات در مراحل مختلف مدیریت باغ از دیگر مزایای ایستاده کردن باغات انگور است. 

