به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قربانینیا صبح چهارشنبه در نشستی با مدیران شرکتهای تعاونی گرمسار از اجرای طرح نیازسنجی از روستاهای گرمسار خبر داد و ابراز داشت: ارائه خدمات دولتی و تحقق دولت الکترونیک در مناطق روستایی ازجمله مهمترین برنامههایی است که در این نهاد دنبال میشود.
وی بابیان اینکه توسعه فعالیت و تقویت خدمات روستایی گرمسار در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: شرکتهای تعاونی ظرفیت ویژهای برای نیازسنجی از روستاهای این شهرستان دارند که با بهکارگیری این ظرفیت میتوان گامی مؤثر در مسیر ایجاد توسعه و آبادانی در این مناطق برداشت.
رفع مشکلات شرکتهای تعاونی گرمسار
رئیس اداره تعاون روستایی گرمسار یادآور شد: بررسی و پیگیری برای رفع مشکلات شرکتهای تعاونی شهرستان از دیگر برنامههای مهم تعاون روستایی محسوب میشود و در این راستا باید اقدامات لازم بهسرعت اجرایی شود.
قربانی نیا بابیان اینکه طرح حسابرسی از شرکتها بهصورت سالانه در تمام شرکتهای تعاونی اجرایی میشود، خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای نظارتی بر فعالیت شرکتها و برگزاری مجمعهای عمومی در این راستا از دیگر اولویتهای مهم تعاون روستایی است.
وی با اشاره به مشکلات حملونقل بار در برخی شرکتهای تعاونی گرمسار گفت: پیگیری برای وصول مطالبات معوقه شرکتها ﺑﺮاﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﻳﻦ شرکتها ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ.
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