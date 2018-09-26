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۴ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۳

رئیس اداره تعاون روستایی گرمسار:

دولت الکترونیک در مناطق روستایی گرمسار ایجاد می‌شود

دولت الکترونیک در مناطق روستایی گرمسار ایجاد می‌شود

گرمسار – رئیس اداره تعاون روستایی گرمسار گفت: باهدف ارائه خدمات مطلوب به مردم در مناطق محروم و روستایی دولت الکترونیک در مناطق روستایی این شهرستان ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قربانی‌نیا صبح چهارشنبه در نشستی با مدیران شرکت‌های تعاونی گرمسار از اجرای طرح نیازسنجی از روستاهای گرمسار خبر داد و ابراز داشت: ارائه خدمات دولتی و تحقق دولت الکترونیک در مناطق روستایی ازجمله مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در این نهاد دنبال می‌شود.

وی بابیان اینکه توسعه فعالیت و تقویت خدمات روستایی گرمسار در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: شرکت‌های تعاونی ظرفیت ویژه‌ای برای نیازسنجی از روستاهای این شهرستان دارند که با به‌کارگیری این ظرفیت می‌توان گامی مؤثر در مسیر ایجاد توسعه و آبادانی در این مناطق برداشت.

رفع مشکلات شرکت‌های تعاونی گرمسار

رئیس اداره تعاون روستایی گرمسار یادآور شد: بررسی و پیگیری برای رفع مشکلات شرکت‌های تعاونی شهرستان از دیگر برنامه‌های مهم تعاون روستایی محسوب می‌شود و در این راستا باید اقدامات لازم به‌سرعت اجرایی شود.

قربانی نیا بابیان اینکه طرح حسابرسی از شرکت‌ها به‌صورت سالانه در تمام شرکت‌های تعاونی اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های نظارتی بر فعالیت شرکت‌ها و برگزاری مجمع‌های عمومی در این راستا از دیگر اولویت‌های مهم تعاون روستایی است.

وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل بار در برخی شرکت‌های تعاونی گرمسار گفت: پیگیری برای وصول مطالبات معوقه شرکت‌ها ﺑﺮاﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﻳﻦ شرکت‌ها ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ.

کد مطلب 4412881

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