مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیمها برای صعود به بازیهای قهرمانی فوتسال آسیا (که از 13 تا 19 می - 23 تا 29 اردیبهشت در ژاپن برگزار می شود) در چین تاپیه به جدال یکدیگر خواهند رفت.

در بازیهای انتخابی که از اول تا 5 مارچ – 10 تا 14 اسفند در چین تایپه برگزار می شود دو تیم به ژاپن صعود خواهند کرد. 10 تیم حاضر در این مرحله در دو گروه 5 تیمی رقابت خواهند کرد و دو تیم صدرنشین به بازیهای نهایی ژاپن می روند.

12 تیم دیگر ژاپن، ازبکستان، ایران، قرقیزستان، استرالیا، چین، هنگ کنگ، کویت، مالزی، تاجیکستان، تایلند و ترکمنستان بصورت خودکار برای بازیهای مرحله نهایی انتخاب شده اند.

مرحله انتخابی در چین تایپه:

گروه اول: 1- لبنان، 2- چین تایپه، 3- کامبوج، 4- مالدیو، 5- گوام.

|گروه دوم: 1- عراق، 2- اندونزی، 3- کره جنوبی، 4- ماکائو، 5- میانمار.