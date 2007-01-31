  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۴۴

با حضور 10 تیم ؛

مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا برگزار می شود

10 تیم در 2 گروه برای راهیابی به مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا اواسط اسفندماه سالجاری در چین تایپه با هم روبرو می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیمها برای صعود به بازیهای قهرمانی فوتسال آسیا (که از 13 تا 19 می - 23 تا 29 اردیبهشت در ژاپن برگزار می شود) در چین تاپیه به جدال یکدیگر خواهند رفت.

در بازیهای انتخابی که از اول تا 5 مارچ – 10 تا 14 اسفند در چین تایپه برگزار می شود دو تیم به ژاپن صعود خواهند کرد. 10 تیم حاضر در این مرحله در دو گروه 5 تیمی رقابت خواهند کرد و دو تیم صدرنشین به بازیهای نهایی ژاپن می روند.

12 تیم دیگر ژاپن، ازبکستان، ایران، قرقیزستان، استرالیا، چین، هنگ کنگ، کویت، مالزی، تاجیکستان، تایلند و ترکمنستان بصورت خودکار برای بازیهای مرحله نهایی انتخاب شده اند.

مرحله انتخابی در چین تایپه:
گروه اول: 1- لبنان، 2- چین تایپه، 3- کامبوج، 4- مالدیو، 5- گوام.
|گروه دوم: 1- عراق، 2- اندونزی، 3- کره جنوبی، 4- ماکائو، 5- میانمار.

کد مطلب 441289

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه