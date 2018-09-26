لشکرهای اقتصادی را برای مبارزه با هجمه های دشمن تشکیل دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قربانی شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که با رونمایی از سردیس شهیدان خرازی و غازی در گلستان شهدای اصفهان همراه بود، اظهار داشت: گلستان شهدای اصفهان هشت هزار شهید را در خود جای داده است و از همین لحاظ استان و شهر اصفهان در نقش آفرینی برای دفاع مقدس بی نظیراند.

وی ادامه داد: استان اصفهان با تقدیم ۴۰۰ سردار شهید در راه دفاع از اسلام، باز سنگینی روی دوش مدیران و مردم گذاشته است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: استان اصفهان در بسیاری از رخدادهای مهم تاریخی کشور جزو اولین ها بوده است، به طوریکه در جریان مبارزه با طاغوت اولین حکومت نظامی در این شهر اعلام شد.

وی ادامه داد: سرکوب کودتای نوژه در سال ۵۹ از سوی اصفهانی ها صورت گرفت و آنها با شناسایی این توطئه آن را در نطفه خفه کردند.

قربانی با بیان اینکه در زمان جنگ نیز نخستین اعزام ها از سوی اصفهان صورت گرفت، اظهار داشت: اصفهان بعد از اینکه آبادان در حصر قرار گرفت نخستین استانی بود که لشکرهای سپاه را تشکیل داد و بعد از آن در عملیات های مختلف مانند فتح المبین اصفهانی ها کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشتند.ّ

وی تصریح کرد: با وجود همه این جانفشانی هایی که برای کشورمان شده است اکنون تاسف برانگیز است که برخی مسئولان با پول مردم فرزندان خود را به خارج از کشور فرستاده اند و به انقلاب و شهدا خیانت می کنند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: در این شرایط قوه قضاییه باید اشد مجازات را برای مفسدان فی الارض قرار دهد و آنها را اعدام کند.

وی افزود: همانگونه که در جنگ کار جهادی انجام دادیم و لشکرهایی را برای مبارزه با دشمن تشکیل دادیم اکنون نیز وقت آن است که لشکرهای اقتصادی را برای مقابله با تهدیدات اقتصادی تشکیل داده و از هجمه های دشمنان به ویژه امریکا علیه کشورمان دفاع کنیم.