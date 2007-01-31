هشدار سناتورهای آمریکایی به بوش درباره ماجراجویی نظامی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سناتور"باراک اوباما" به "جان نگروپونته" که قرار است معاون کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا شود، گفت:" آنچه که من فکر می کنم بسیاری از ما از آن نگرانی داریم؛ این است که فعالانه در حال حرکت به طرف خصومتها و دشمنیها با ایران بدون داشتن دیدگاههای دیپلماتیک با پشتکار بیشتر و بدون درک مردم آمریکا از آنچه که دقیقا چه چیزی در حال رخ دادن است، هستیم."

اوباما که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 است؛ در جریان جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اشاره به حمله آمریکا به عراق هشدار داد:"سناتورها از هر دو حزب صراحت و شفافیت را در رابطه با سیاست آمریکا درخواست خواهند کرد به گونه ای که ما دیگر برخی اشتباهات را که در گذشته مرتکب شده ایم، تکرار نکنیم."

"چاک هاگل" یکی ازکاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری آمریکا نیز از نگروپونته این سوال را پرسید که آیا وی فکرمی کند آمریکا در لبه حرکت به سوی مقابله نظامی با ایران قرار دارد.

این درحالی بود که نگروپونته با تکرار سخن جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای دیپلماسی گفت:"ما احتمالات دیگر را رد نمی کنیم."

"ویلیام فالون" فرمانده آتی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه گفت که ایران خواهان محدود کردن نفوذ آمریکا در منطقه است.

وی ادعا کرد:"آنها درعراق سودمند نبوده اند؛ برای من اینگونه به نظر می رسد که در منطقه، همچنانکه آنها تواناییهای نظامی خود را افزایش می دهند؛ ما باید توجه بیشتری به آنچه که انجام می دهند و آنچه ممکن است روی میز بیاورند، داشته باشیم."

سناتورهایی همچون هاگل،"جرج وینویچ"و"جوزف بایدن" از تصمیم دولت آمریکا برای مشارکت ندادن ایران و همچنین سوریه برای کاهش سطح خشونتها درعراق ابراز ناامیدی کردند.