مقامهای عراقی در اندیشه نزدیک شدن به دموکراتها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز با بیان این مطلب نوشت : حضور دموکراتها در سنای آمریکا و توانایی آنها برای اعمال سیاستهای جدید در عراق سبب شده تا مقامهای عراقی در اندیشه افزایش روابط خود با این حزب پرقدرت امریکا باشند.

بر همین اساس علی ادیب ، از نمایندگان مجلس عراق و از نزدیکان نوری المالکی نخست وزیر این کشور، اعلام کرد : چنین طرحی در میان نمایندگان عراقی مطرح شده و در حال حاضر نمایندگان مشغول بررسی راههای انجام همکاریهای بیشتر با دموکراتها هستند.

بر اساس این گزارش، از زمان آغاز حمله آمریکا به عراق، اتخاذ تمام تصمیمها بر عهده جمهوریخواهان بوده و اکنون که حضور جمهوریخواهان آمریکا در راس قانونگذاران این کشور کمتر شده است، دموکراتها تصمیمات جدید را درباره عراق اتخاذ می کنند.هر چند که دولت بوش تصمیم گیرنده نهایی درباره نحوه و میزان کمک به عراق است، اما تصمیمات دموکراتها در سنا نیز بر نحوه تصمیمگیری بوش تاثیر خواهد داشت.

در همین رابطه یکی از مقامهای ارشد دولت آمریکا که رابطه نزدیکی با نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دارد، گفت : سفر اخیر پلوسی به عراق نیز در همین جهت انجام شده است.

رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در سفر اخیر خود به عراق از روند دموکراتیک عراق و انتقال مسئولیت های امنیتی به عراقیها حمایت کرده بود.