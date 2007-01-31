نگران کنترل تنگه هرمز توسط ایران هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز، دریادار "جیمز فالون"، شب گذشته در جمع اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با بیان این مطلب گفت که با استراتژی جدید بوش در خاورمیانه ناآشنا بوده و از جزئیات این استراتژی بی خبر است.

فالون افزود : هرچند این استراتژی برای پیروزی در خاورمیانه ترسیم شده، اما من هنوز از جزئیات آن بی خبرم.

فرمانده آمریکا در خاورمیانه در ادامه گفت : نگران شغل جدید خود هستم، زیرا با شرایط خاورمیانه آشنایی ندارم.

دریادار فالون هر چند که از جزئیات برنامه های بوش برای خاورمیانه اطلاعی نداشت ،اما از این طرح حمایت کرد و افزود: در ابتدا باید به خاورمیانه رفته و اوضاع را از نزدیک بررسی کنم.

براساس این گزارش، بی خبری دریادار فالون از جزئیات برنامه های بوش سبب نگرانی و اعتراض سناتورهای آمریکا شد؛ به نحوی که سناتور دموکرات کارل لوین از ایالت میشیگان خطاب به فالون گفت : این واقعا باعث شگفتی است که شما اطلاع چندانی از برنامه های بوش ندارید.

دریادار فالون که تخصص وی در امور دریایی است؛ درباره برنامه جدید بوش برای عراق و وظیفه خود در این کشور عنوان داشت: من عراق و حل بحران این کشوررا بر عهده ژنرال پتریوس گذاشته ام، زیرا او آشنایی بیشتری با عراق دارد.

یادآور می شود ویلیام فالون که پیش از این فرمانده نظامیان آمریکایی در اقیانوس آرام بوده است؛ طی جنگ ویتنام خلبان جنگی نیروی دریایی آمریکا و از کهنه سربازان عملیاتهای ناتو در بوسنی محسوب می شود و طی جنگ خلیج فارس در سال 1991 ،فرماندهی اسکادران حمله را بر عهده داشت .

پتریوس 54 ساله ، نیز بیشتر به خاطر ایفای نقش خود در آموزش نیروهای امنیتی عراق از اواسط سال 2004 تا سپتامبر سال 2005 مشهور است؛ وی هم اکنون فرماندهی مرکز یگان مرکب ارتش آمریکا در پایگاه فورت لیونورس، ایالت کانزاس" را بر عهده دارد .

فالون در ادامه درباره برنامه بوش برای مقابله با ایران اعلام داشت: بوش تقاضایی از من درباره آماده کردن نقشه ای برای حمله به ایران نداشته است.

وی ادعا کرد: من نیز مانند بوش معتقدم از راه واردن کردن فشارهای اقتصادی می توان ایران را به زانو درآورد و با اجرای سیاست های درست نفتی ایران را به انزوا کشاند.

فالون در ادامه با اشاره به اعزام ناوهای هواپیما بر آمریکا به خلیج فارس گفت : شکی نیست که ایران در صدد تلافی این اقدام برمی آید و به احتمال زیاد به منظور جلوگیری از دسترسی نیروهای ما به خلیج فارس، تنگه هرمز را می بندد و این درحالی است که صادرات عمده نفت جهان از این تنگه انجام می شود.

فالون افزود: باید درباره این اقدام احتمالی ایران تمام جوانب سنجیده شود، زیرا بسته شدن تنگه هرمز سبب بروز بی ثباتی در بازار نفت می شود و آمریکا باید طوری برنامه ریزی کند که در صورت بسته شدن تنگه هرمز، زیان کننده اصلی خود ایران باشد.