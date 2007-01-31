سعود الفیصل خبر داد : همکاری ایران و عربستان برای جلوگیری از بروز فتنه مذهبی در لبنان و عراق

وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد: تهران و ریاض در حال حاضر برای جلوگیری از بروز فتنه میان شیعیان و اهل سنت در عراق و لبنان با یکدیگر همکاری و رایزنی می کنند.