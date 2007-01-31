همکاری ایران و عربستان برای جلوگیری از بروز فتنه مذهبی در لبنان و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "سعود الفیصل" درباره اوضاع لبنان گفت : فرستاده ای از عربستان درحال حاضردر تهران حضور دارد تا آنچه را که تهران برای حل این موضوع ارائه می کند، بررسی کند.
روزنامه الخلیج امارات نیز دراین باره نوشت : وزیرامورخارجه عربستان درکنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با "محمد بن عیسی" وزیر امور خارجه مغرب اعلام کرد: ریاض درحال حاضر با تهران برای حل بحران عراق نیز تماس دارد.
"سعود الفیصل" همچنین گفت : ایران و عربستان برای جلوگیری از بروز فتنه مذهبی در عراق و لبنان همکاری می کنند.
سفیر عربستان در لبنان نیز اخیرا از تماسهای کشورش با ایران برای حل بحران لبنان خبر داده بود.
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