  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۳۳

سعود الفیصل خبر داد :

همکاری ایران و عربستان برای جلوگیری از بروز فتنه مذهبی در لبنان و عراق

همکاری ایران و عربستان برای جلوگیری از بروز فتنه مذهبی در لبنان و عراق

وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد: تهران و ریاض در حال حاضر برای جلوگیری از بروز فتنه میان شیعیان و اهل سنت در عراق و لبنان با یکدیگر همکاری و رایزنی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "سعود الفیصل" درباره  اوضاع لبنان گفت : فرستاده ای از عربستان درحال حاضردر تهران حضور دارد تا آنچه را که تهران برای حل این موضوع ارائه می کند، بررسی کند.

روزنامه الخلیج امارات نیز دراین باره نوشت : وزیرامورخارجه عربستان درکنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با "محمد بن عیسی" وزیر امور خارجه مغرب اعلام کرد: ریاض درحال حاضر با تهران برای حل بحران عراق نیز تماس دارد.

"سعود الفیصل" همچنین گفت : ایران و عربستان برای جلوگیری از بروز فتنه مذهبی در عراق و لبنان همکاری می کنند.

سفیر عربستان در لبنان نیز اخیرا از تماسهای کشورش با ایران برای حل بحران لبنان خبر داده بود.

کد مطلب 441299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه