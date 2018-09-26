مصاف نمایندگان فوتبال تبریز با جنوبی ها

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روزهای پنجشنبه، شنبه و جمعه پیگیری می شود که تیم های تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز یکی در تبریز و دیگری در اهواز به مصاف رقبای خود می روند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در دومین هفته بدون توشاک، روز جمعه از ساعت ۱۷:۴۰ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام از استقلال خوزستان پذیرایی می کند.

ماشین سازی تبریز نیز از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه روز شنبه ۷ مهر در اهواز با فولاد خوزستان دیدار خواهد کرد.

تراکتورسازی هفته گذشته در مشهد با پدیده به تساوی رضایت داد اما ماشین سازی در تبریز پارس جنوبی جم را با یک گل بدرقه کرد.

هم اکنون تراکتورسازی با ۱۰ امتیاز در رده هفتم و ماشین سازی نیز با ۷ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار دارند.