معاونت پرورشی و تربیت بدنی تا کنون تحرکی نداشته است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ارزیابی این کمیسیون از عملکرد معاونت احیاء شده پرورشی و تربیت بدنی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود : این گزارش از طرف وزارت آموزش و پرورش آماده شده است اما فشردگی کار کمیسیون در فصل تقسیم بودجه ها مانع این بررسی ها شد .

وی گفت : آئین نامه اجرایی احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی هنوز در هیات وزیران نهایی نشده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در واگذاری مسئولیت ها و امکانات لازم به آن تا کنون اقدام های لازم را انجام نداده است .

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به اصرار دولت و وزارت آموزش و پرورش بر تشکیل دوباره معاونت پرورشی و تربیت بدنی ، مشکلات مربوط به آن را سطحی اعلام کرد و گفت : مجلس برای حل کمبودهای آن آماده است وتنها باید سرنخ نواقص را در دست داشته باشد .

عباسپور یاد آور شد : کمیسیون آموزش و تحقیقات دراولین فرصت مناسب رسیدگی به عملکرد معاونت پرورشی و تربیت بدنی را در دستور کار خود قرار می دهد .