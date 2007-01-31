ورزش حتی اگر موجب کاهش وزن نشود موجب کاهش کلسترول می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی طی مطالعاتی بر روی 106 زن و مرد چاق که 62 نفر آن‌ها جذب کالری و چربی را از رژیم غذایی خود حذف کردند و ورزش کردن را در برنامه روزانه خود قرار دادند و44 نفر آنها فقط به ورزش کردن پرداختند و رژیم غذایی خود را تغییر ندادند مطلب فوق تایید شد.

بنا بر این گزارش ، طی 8 هفته 48 نفراز این افراد حدود 5/4 درصد کاهش وزن داشتند و 58 نفر آن‌ها وزنشان تغییر نکرد و حتی دچار افزایش وزن نیز شدند. در بین افرادی که وزنشان کاهش یافته بود، فعالیت رگ‌های خونی آن‌ها بسیار بهبود یافت وهمچنین فشار خون آن‌ها نیز کاهش یافت.

ورزش کردن به تنهایی و بدون رعایت رژیم غذایی خاص در کاهش وزن چندان موثر نخواهد بود و افرادی که مبتلا به اضافه وزن هستند علاوه بر ورزش کردن باید رژیم غذایی خویش را نیز تغییر دهند.



انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی موجب کاهش حجم چربیهای درونی بدن که بخشی ازآنها با تجمع در رگهای خونی موجب بروز عوارض قلبی می شود ، شده و به بهبود وضعیت قلبی و کاهش کلسترول کمک می کند.