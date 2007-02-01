  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۵۷

عصبانیت والدین موجب پرخاشگری کودک می شود

کودکان آیینه رفتار والدین هستند و هر رفتاری بازتاب مخصوص به خود را در کودکان دارد و عصبانیت و نا آرامی والدین موجب حالت پرخاشگرانه کودک خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرنتیگ ، محیط آموزش اعم از مهد و دبستان، تلویزیون، کامپیوتر و ویدئو و نیز تصور کودک از خود به عنوان فردی پرخاشگر از جمله عوامل بروز و ماندگاری پرخاشگری در سنین مختلف است.

گاهی تشویق والدین به رفتارهای پرخاشگرانه و خودخواهانه کودک زمینه بروز رفتارهای خشونت آمیز را در وی فراهم می کند، البته نصیحت، ناسزا، محرومیت و یا به کارگیری افعال منفی در صورت مشاهده رفتار اشتباه از جانب کودک نیز اشتباه بوده و نه تنها زمینه بروز رفتارهای خشونت آمیز بلکه بسیاری رفتارهای اشتباه دیگر را موجب می شود.

در چنین مواردی والدین باید توجه داشته باشند که چنانچه رفتارهای بد کودک را با عصبانیت و خشم و فریاد سرکوب کنند این پر خاشگری در رفتار کودک تشدید می شود.

روانشناسان معتقدند لازم است والدین دوستی و هم احساس بودن را به کودکان خود آموزش داده و در این راستا از همیاری و رفتارهای کودک برای تربیت بهره گیرند.

همچنین بهتر است والدین با مشاهده رفتار اشتباه کودک، وی را سرزنش نکرده و در عوض به توضیح رفتار اشتباه وی بپردازند.

تقویت احترام به دیگران در کودک، توجه به حرف های کودک و عدم مقایسه وی با دیگران را از جمله راه کارهای مناسب در راستای تربیت صحیح عنوان می شود.

