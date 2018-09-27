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۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۷

جام باشگاه های آسیا - تایلند

پیروزی تیم بسکتبال پتروشیمی برابر نماینده کره‌جنوبی

پیروزی تیم بسکتبال پتروشیمی برابر نماینده کره‌جنوبی

نماینده بسکتبال ایران نخستین دیدار خود در جام باشگاه های آسیا را برابر تیم اسکای نایتز کر جنوبی با پیروزی به پایان برد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال جام باشگاه های آسیا امروز پنجشنبه در تایلند پیگیری شد که تیم پتروشیمی بندرامام به عنوان نماینده ایران در نخستین دیدار به مصاف تیم  اسکای نایتز کره جنوبی رفت و ۷۷ بر ۶۲ این تیم را شکست داد.

در این بازی شاگردان مهران حاتمی کوارترهای اول، دوم و سوم را با نتایج ۲۴ بر ۷، ۱۷ بر ۹ و ۲۰ بر ۱۸ به پیروزی رسید و کوارتر پایانی با برتری ۲۸ بر ۱۶ نماینده کره همراه بود.

تیم بسکتبال پتروشیمی که با هدایت مهران حاتمی راهی این مسابقات شده است، روز جمعه در دومین دیدار به مصاف تیم پایوآن خواهند رفت. 

کد مطلب 4413074
زینب حاجی حسینی

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