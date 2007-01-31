همایش "اعجاز علمی در قرآن و سنت" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، هدف از برگزاری این همایش آگاهی و اطلاع رسانی جامعه اسلام از مفهوم اعجاز علمی در قرآن و سنت اعلام شده است تا مسلمانان از اهمیت دعوت به خدا با زبان عصر آگاه شوند .

آگاهی دهی به مخاطبان و مردم نسبت به حقایق و برهانهای علمی اعجاز در قرآن و سنت نبوی و بهره گیری زنان مسلمان از مسائل اعجاز علمی در خانه، خانواده، مدارس، دانشگاهها و جامعه از دیگر اهداف این همایش به شمار می رود.

بیش از 15 مقاله درباره موضوعاتی چون اعجاز خلقت انسان و اعجاز علمی در دریاها طی این همایش مورد بررسی قرار می گیرند.

توسعه کتابخانه علمی شرعی، ساخت فیلمهای علمی و مستند مرتبط با اعجاز علمی، برگزاری نشست و سخنرانیهای مرتبط با اعجاز قرآن و سنت نبوی و برگزاری نمایشگاه کتاب از برنامه هایی است که ضمن این همایش مورد تأکید قرار می گیرند.

معرفی کمیته زنان و بررسی دستاوردهای آنها از زمان تأسیس از دیگر اهداف این همایش به شمار می رود. کمیته زنان جده کمیته ای وابسته به شورای جهانی اعجاز علمی قرآن و سنت است که سعی در تحکیم نقش شوراها در ارائه مسئله اعجاز علمی در قرآن و سنت دارد تا به اشاعه آن در میان زنان به طور خاص و در جامعه به طور عام اقدام کند.