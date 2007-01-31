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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۰۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مسابقات فوتبال در نقاط مختلف قاره اروپا مهمترین رویداد ورزشی امروز جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه 11 بهمن ماه سال1385 هجری شمسی ، مصادف است با 11 محرم الحرام سال 1428هجری قمری و برابراست با 31  ژانویه سال 2007 میلادی.

* مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان امروز با برگزاری 5 بازی هفته نوزدهم خود را پشت سر می گذارد که برنامه آن به شرح زیر است:
ماینتز- بورسیا دورتموند
شالکه - آلمانیا آخن
بایرن لورکوزن - وردبرمن
هانوفر- هرتابرلین
هامبورگ - انرژی کوتبوس

* در ادامه دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلیس امروز 5 بازی برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:
چلسی - بلکبرن
اورتون - تاتنهام
نیوکاسل - آستون ویلا
منچستر یونایتد - واتفورد
بولتون - چارلتون

* در دور برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایتالیا امشب آ اس رم در ورزشگاه المپیک رم میزبان آث میلان است.

* دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های اسپانیا از امشب با برگزاری 3 بازی آغاز می شود. طبق برنامه بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ میزبان رئال زاراگوزاست، گتافه به مصاف اوساسونا می رود و دیپورتیو لاکرونیا نیز در وزشگاه ریازور پذیرای والادولید خواهد بود.

* تیم فوتبال آرسنال امشب در دیدار برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه های انگلیس به دیدار تاتنهام می رود.

کد مطلب 441313

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