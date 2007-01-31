تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه 11 بهمن ماه سال1385 هجری شمسی ، مصادف است با 11 محرم الحرام سال 1428هجری قمری و برابراست با 31 ژانویه سال 2007 میلادی.

* مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان امروز با برگزاری 5 بازی هفته نوزدهم خود را پشت سر می گذارد که برنامه آن به شرح زیر است:

ماینتز- بورسیا دورتموند

شالکه - آلمانیا آخن

بایرن لورکوزن - وردبرمن

هانوفر- هرتابرلین

هامبورگ - انرژی کوتبوس

* در ادامه دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلیس امروز 5 بازی برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

چلسی - بلکبرن

اورتون - تاتنهام

نیوکاسل - آستون ویلا

منچستر یونایتد - واتفورد

بولتون - چارلتون

* در دور برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایتالیا امشب آ اس رم در ورزشگاه المپیک رم میزبان آث میلان است.

* دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های اسپانیا از امشب با برگزاری 3 بازی آغاز می شود. طبق برنامه بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ میزبان رئال زاراگوزاست، گتافه به مصاف اوساسونا می رود و دیپورتیو لاکرونیا نیز در وزشگاه ریازور پذیرای والادولید خواهد بود.

* تیم فوتبال آرسنال امشب در دیدار برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه های انگلیس به دیدار تاتنهام می رود.