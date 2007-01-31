راهکارهای صرفه جویی منطقی و مصرف بهینه انرژی در سال 86

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، توسعه حمل و نقل عمومی ، توسعه حمل و نقل ریلی ، گاز سوز کردن خودروها ، کاهش تبخیر بنزین از مخازن و تانکرهای حمل بنزین ، تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گاز سوز کم مصرف و تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف ، از جمله اهدافی است که یارانه سود و کمک بلاعوض دریافت می کنند.

دیگر اهداف ذکر شده در این زمینه شامل ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی به خانواده های مستمند، کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختمان ها ، افزایش بازده انرژی ، کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست، کاهش تلفات تولید و توزیع برق ، توسعه فناوری انرژی های نو و جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری است.

در بند " و " تبصره مذکور نیز به منظور اصلاح ساختار و رفع تنگناهای اساسی صنعت برق و آماده سازی برای تسریع در اجرای سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی مربوط به واگذاری امور تصدی گری به بخش غیر دولیت و همچنین شکل گیری الگوی مصرف و افزایش بهره وری مصرف برق در کشور ، وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات ، حسب مورد، تکالیفی را بر عهده خواهند داشت.

نصب کنتورهای الکترونیکی و چند تعرفه ای برای همه مشترکان جدید برق ، ترویج ساخت و کاربرد تجهیزات و لوازم کم مصرف الکتریکی ، اعمال نرخ حامل های انرژی مصوب برای مشترکان صنعتی و صنایع انرژی بر، اعمال نرخ مخفف برای مشترکانی که از روش های نوین آبیاری ( قطره ای وبارانی ) استفاده می کنند و نیز تخفیف در پیش پرداخت دریافتی از مشترکان آب ، برق ، گاز و تلفن ، سازوکارهایی است که وزارتخانه های مذکور با هدف اصلاح ساختار و افزایش بهره وری در این زمینه ها اتخاذ خواهند کرد.