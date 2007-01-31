مسابقه برنامه نویسی و نرم افزار برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اطلاع رسانی، سایت شخصی یک استاد دانشگاه، پورتال یک دانشگاه، پیاده سازی یک فروشگاه اینترنتی، پیاده سازی خرید و فروش سیم کارت تلفن، پیاده سازی یک رستوران مدرن، پیاده سازی یک جمع آوری کنندهRSS ، تالار گفتگوی اینترنتی، سیستم مدیریت محتوا، سیستم کلینیک پزشکی، سایت فدراسیون فوتبال، پیاده سازی و تحلیل یک سیستم با SSADM و تحلیل یک سیستم معتبر باRUP موضوعات این مسابقه خواهد بود.

مقطع شرکت کنندگان در سطح دانشجویی و دانش آموزی و تعداد افراد در هر گروه نرم افزاری حداکثر 4 نفر است. علاقه مندان به شرکت در این مسابقه تا 20 بهمن ماه فرصت دارند که برنامه یا نرم افزار خود را ارائه کنند.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن های 66902124-66902136 تماس حاصل کنند.