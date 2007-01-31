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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۰۲

معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی:

بودجه 86 بهزیستی فقط یک درصد افزایش یافته است

بودجه 86 بهزیستی فقط یک درصد افزایش یافته است

بودجه ای که برای سازمان بهزیستی در سال 86 در نظر گرفته شده نسبت به اعتبارات سال جاری فقط یک درصد افزایش یافته است ، بنابراین سازمان در انجام برنامه ها و پرداخت مستمری مددجویان با مشکل مواجه خواهد شد.

مهدی عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص بودجه ای که برای سازمان بهزیستی در لایحه بودجه سال 86 درنظر گرفته شده است ، افزود: با اعتبار ات در نظر گرفته شده برای بهزیستی در سال آینده و افزایش یک درصدی آن ، نه تنها مستمری مددجویان افزایش پیدا نمی کند بلکه سازمان در پرداخت مستمری های فعلی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی خاطر نشان کرد: سازمان بهزیستی برای انجام برنامه محول شده و همچنین پرداخت مستمری مددجویان پیشنهاد 850 میلیارد تومان اعتبار را مطرح کرده بود در صورتی که با این افزایش موافقت نشد و تنها 198 میلیارد تومان برای سازمان در نظر گرفته شد.

وی تاکید کرد: با بودجه در نظر گرفته شده حتی نمی توان بخشهایی از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را اجرایی کرد چه برسد به اینکه بخواهیم تمامی موارد و بندهای مندرج در قانون را اجرایی کنیم.

معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی گفت: با توجه به اینکه بهزیستی وظایف و برنامه های زیادی برای حمایت از اقشار نیازمند و آسیب دیده ، معلولان ، زنان سرپرست خانوار و مددجویان دارد به همین دلیل باید اعتبارات کافی نیز برای اجرای این امور در اختیار این سازمان قرار داده شود.

کد مطلب 441324

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