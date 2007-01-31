بودجه 86 بهزیستی فقط یک درصد افزایش یافته است

مهدی عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص بودجه ای که برای سازمان بهزیستی در لایحه بودجه سال 86 درنظر گرفته شده است ، افزود: با اعتبار ات در نظر گرفته شده برای بهزیستی در سال آینده و افزایش یک درصدی آن ، نه تنها مستمری مددجویان افزایش پیدا نمی کند بلکه سازمان در پرداخت مستمری های فعلی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی خاطر نشان کرد: سازمان بهزیستی برای انجام برنامه محول شده و همچنین پرداخت مستمری مددجویان پیشنهاد 850 میلیارد تومان اعتبار را مطرح کرده بود در صورتی که با این افزایش موافقت نشد و تنها 198 میلیارد تومان برای سازمان در نظر گرفته شد.

وی تاکید کرد: با بودجه در نظر گرفته شده حتی نمی توان بخشهایی از قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را اجرایی کرد چه برسد به اینکه بخواهیم تمامی موارد و بندهای مندرج در قانون را اجرایی کنیم.

معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی گفت: با توجه به اینکه بهزیستی وظایف و برنامه های زیادی برای حمایت از اقشار نیازمند و آسیب دیده ، معلولان ، زنان سرپرست خانوار و مددجویان دارد به همین دلیل باید اعتبارات کافی نیز برای اجرای این امور در اختیار این سازمان قرار داده شود.