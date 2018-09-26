با این شرایط شاید به رقابتهای جهانی کشتی نرویم!

مجید ترکان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر نتوانیم چند کشتی‌گیر خود را به رقابت های جهانی اعزام کنیم با ترکیبی ناقص راهی این مسابقات شویم گفت: قطعا این موضوع باعث از دست رفتن سکوی تیمی خواهد شد.حتی احتمال اعزام نشدن تیم نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: برنامه های اردویی و تمرینی ما تا به اکنون به خوبی پیش رفته و تمامی نفرات آماده حضور در رقابت های جهانی مجارستان هستند اما اگر به دلیل مشکلات مالی که در اعزام تیم ملی کشتی آزاد پیش آمده نتوانیم چند کشتی گیر خود را همراه ببریم بسیار باعث تأسف است.

ترکان تصریح کرد: یک کشتی‌گیر یکسال در اردوی تیم های ملی زحمت کشیده و از کانال ها و فیلترهای مختلفی می گذرد تا بتواند در رقابت های جهانی حضور یابد. ضمن اینکه شاید اگر امسال نتواند در این مسابقات حضور یابد دیگر شانس این را نداشته باشد که در رقابت های بسیار مهمی همچون قهرمانی جهان شرکت کند.

وی افزود: از سوی دیگر آماده سازی این تیم برای فدراسیون هزینه های بسیاری داشته و در صورت اعزام نشدن تیم یا اعزام ناقص تیم به رقابت های جهانی عملا تمامی تلاش ها از دست رفته خواهد بود.

قهرمان کشتی آزاد جهان اظهار داشت: برای ورزش ملی کشور که پرافتخارترین و مدال آورترین ورزش ایران نیز محسوب می شود حضور در رقابت های جهانی بسیار با اهمیت است و در واقع اعزام نشدن کشتی گیران به این مسابقات به نوعی سرخوردگی برای ورزش اول کشور محسوب شده دیگر انگیزه زیادی برای کار کردن باقی نمی گذارد.

مربی اسبق تیم ملی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان راهکاری برای معضل ارز فدراسیون های ورزشی بالخصوص رشته های المپیکی بیاندیشند، چراکه اگر تیم کشتی به عنوان پرچمدار ورزش ایران نتواند به اصلی ترین رقابت خود اعزام شود، ضربه بزرگی به ورزش کشور خواهد بود.