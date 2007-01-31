سومین دوره سمینارهای آموزشی تخصصی رباتیک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار دو روزه عناوینی چون هوش مصنوعی، تعریف هوش، عامل های هوش، هوش کلاسیک و هوش نوین ارائه می شود.

انواع سیستم های هوشمند و انواع بازی ها و هوش در ربات های فوتبالیست از دیگر عناوینی است که در این سمینار مورد بررسی قرار می گیرد.

سومین دوره آموزشی تخصصی رباتیک طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 25 و 26 بهمن ماه سال جاری در محل سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای فناوری برگزار خواهد شد.

علاقه مندان به شرکت در این سمینار آموزشی می توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام با شماره تلفن های 31 و 66902130 - 66902134 الی 66902137 تماس حاصل کنند.