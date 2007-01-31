به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه آموزشی با حضور مهندس کامران مختاریان، عضو برجسته انجمن مهندسان مکانیک امریکا و رییس گروه تحقیقات مخازن تحت فشار آمریکا برگزار می شود.
هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی شرکت کنندگان با کد و استانداردهای بعد از ساخت تجهیزات تحت فشار و آموزش عملی چگونگی کاربرد آنها، ایجاد قابلیت ارزیابی هر نوع عیب در توان عملیات و ارائه راه حل و درمان آن در هر نوع تجهیزات تحت فشار و همچنین روش های درمان اقتصادی هر یک است.
/ با حضور عضو انجمن مهندسان مکانیک امریکا /
قابلیت سرویس دهی تجهیزات تحت فشار بر اساس استاندارد بررسی می شود
کارگاه آموزشی قابلیت سرویس دهی و ارزیابی جزئیات در جریان تجهیزات تحت فشار بر اساس استاندارد API-579 از سوی پژوهشگاه صنعت نفت برای آشنایی مدیران، مسئولان و مهندسان صنایع 12 تا 16 اسفند 1385 برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه آموزشی با حضور مهندس کامران مختاریان، عضو برجسته انجمن مهندسان مکانیک امریکا و رییس گروه تحقیقات مخازن تحت فشار آمریکا برگزار می شود.
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