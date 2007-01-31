قابلیت سرویس دهی تجهیزات تحت فشار بر اساس استاندارد بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه آموزشی با حضور مهندس کامران مختاریان، عضو برجسته انجمن مهندسان مکانیک امریکا و رییس گروه تحقیقات مخازن تحت فشار آمریکا برگزار می‌ شود.



هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی شرکت کنندگان با کد و استانداردهای بعد از ساخت تجهیزات تحت فشار و آموزش عملی چگونگی کاربرد آنها، ایجاد قابلیت ارزیابی هر نوع عیب در توان عملیات و ارائه راه حل و درمان آن در هر نوع تجهیزات تحت فشار و همچنین روش ‌های درمان اقتصادی هر یک است.