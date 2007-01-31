رانندگان اتوبوس های پایتخت از سال آینده دو دست لباس متحدالشکل می گیرند

مهندس احمدی بافنده در گفتگو با خبرنگار مهر در باره یک شکل شدن لباس رانندگان اتوبوس یایتخت و حومه افزود : در حال حاضر تمام این افراد لباس متحد الشکل بر تن می کنند .

وی پیراهن رانندگان را آبی و شلوار و جلیقه آنان را سورمه ای اعلام کرد و گفت : این رنگ در سال های آینده نیز تغییری نخواهند داشت .

این مقام مسئول تغییر هر ساله رنگ لباس را دلیل بالا رفتن هزینه ها عنوان کرد و افزود : حتی تعمیرکاران و پرسنل این شرکت موظف به استفاده از لباس یک شکل و هم رنگ هستند .

احمدی بافنده یاد آورشد : کثیف شدن لباس های یک دست در بعضی از روزها باعث می شود تا پرسنل در بعضی از روزها از این پوشش استفاده نکنند اما امید می رود با افزایش تعداد لباس ها درسال آینده مشکلات این چنینی حل شود .