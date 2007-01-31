  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۳۹

رانندگان اتوبوس های پایتخت از سال آینده دو دست لباس متحدالشکل می گیرند

رانندگان اتوبوس های پایتخت از سال آینده دو دست لباس متحدالشکل می گیرند

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه گفت : اگر بودجه های این شرکت کفایت هزینه ها را داشته باشد رانندگان اتوبوس از سال آینده دو دست لباس رایگان و یک شکل دریافت می کنند .

مهندس احمدی بافنده در گفتگو با خبرنگار مهر در باره یک شکل شدن لباس رانندگان اتوبوس یایتخت و حومه افزود : در حال حاضر تمام  این افراد لباس متحد الشکل بر تن می کنند .

وی پیراهن رانندگان را آبی و شلوار و جلیقه آنان را سورمه ای اعلام کرد و گفت : این رنگ در سال های آینده نیز تغییری نخواهند داشت .

این مقام مسئول تغییر هر ساله رنگ لباس را دلیل بالا رفتن هزینه ها عنوان کرد و افزود : حتی تعمیرکاران و پرسنل این شرکت موظف به استفاده از لباس یک شکل و هم رنگ هستند .

احمدی بافنده یاد آورشد : کثیف شدن  لباس های یک دست در بعضی از روزها باعث می شود تا پرسنل در بعضی از روزها  از این پوشش استفاده نکنند اما امید می رود با افزایش تعداد  لباس ها درسال آینده مشکلات این چنینی حل شود . 

کد مطلب 441330

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه