خودباوری و تکیه به توان ملی راه استفاده از سرمایه های داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جوانی بعد از ظهر چهارشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور در اسلامشهر طی سخنانی با اشاره به اینکه برخی تبلیغات مبنی بر این است که القا کنند ایران از منابع خالی است اظهار داشت: باید اعلام کنیم که کشور ما در تولید گاز مایع رتبه ۱۲ را در صادرات و واردات و در زمینه در انرژی نفت و گاز رتبه دوم جهان دست ما قرار دارد و در رابطه با فولاد و غلات جایگاه ۱۳ متعلق به ما است.

جوانی افزود: وقتی اجناس خارجی را وارد می کنیم و برخی از محصولات تراریخته را مورد مصرف قرار می دهیم نباید شک کنیم که این محصولات بر روی سلامت و باروری تاثیر خواهند گذشت و جمعیت کشور را کاهش می دهند.

وی با بیان اینکه در پیروزی انتخابات دوره نهم و دهم هزینه های زیادی صورت گرفت و فتنه آغاز شد گفت: ۲۲بهمن چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در راه است لذا یکی از وظایف اصلی ما رصد کردن شبکه های ماهواره ای در کشور و خارج از کشور است تا بتوانیم موج های راه افتاده دشمن را خنثی کنیم.

فرمانده قرارگاه فدک رصد کردن جمعیت کشور را از دیگر کارهای لازم دیگر دانست و اظهار داشت: ماموریت دیگر ما در این برهه تاریخی رصد و رفع اسیب های اجتماعی است که همه باید یادمان باشد که اطلاعات و سپاه و ارتش در حال رصد و پیگیری همین مشکلات و معضلات هستند.

جوانی با اشاره به اینکه امام ۲ مورد مهم را برای ما مطرح کرده است گفت: یکی از این موارد براندازی طاغوت و دیگری ازادی در عمل و انتخاب بود که مردم و دولتمردان همگی در انتخاب سهیم بوده اند و باید بدانید حال که انتخابات انجام شده و فردی به میدان امد باید اورا قبول کرد و الان که تحریم ها رخ داده است باید خود باوری داشته باشیم و بدانیم که رتبه کشور ما در داشتن بنزین در میان ۱۴۷ کشور۱۶، رتبه معادن روی ۱۴ رتبه معادن مس ۱۲، رتبه بهره برداری از پالایشگاه ۱۳ و رتبه معادن الومینیوم ۱۹است لذا باید بدانیم که ایران سرمایه ای دارد که با خودباوری و تکیه به استقلال درونی از آن بهره مند می شود.