عملیات هوایی تنها راهکار موقت مهار آتش تالاب هورالعظیم است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث حاجی زاده روز چهارشنبه با اشاره به آتش سوزی تالاب هور العظیم بیان کرد: از سه روز پیش با شروع آتش سوزی پیگیری ها برای تامین هواپیمای بزرگ آبپاش انجام شده است و هواپیما آماده پرواز است که برای این منظور به نمایندگی وزارت خارجه و مسئولان امنیتی و مرزی هم مکاتبه شده است تا هر چه سریعتر مجوز پرواز به بخش عراقی تالاب هورالعظیم از کشور عراق گرفته شود.

وی توضیح داد: با توجه به مصوبات شورای امنیت ملی، شورای عالی آب و محیط زیست به ریاست معاون اول رییس جمهوری باید هر چه سریعتر رایزنی گسترده و عملی با دولت عراق به عمل آید چراکه هواپیمای آبپاش بزرگ برای مهار آتش سوزی این تالاب آماده است.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان با بیان اینکه آتش سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم از سه ماه پیش شروع شده توضیح داد: دو سوم تالاب نزدیک به ۲۴۰ هزار هکتار در خاک عراق است که حق آبه این تالاب از رودخانه های دجله و فرات تامین نشده و خشکسالی های اخیر نیز باعث خشک شدن کامل بخش عراقی تالاب شده است که این موضوع آتش سوزی در حدود ۱۸۰ هزا هکتار تالاب را موجب شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به این که بخش آتش گرفته تالاب جزیی از خاک عراق است از لحاظ زمینی امکان ورود به خاک آن وجود ندارد و دولت همسایه مجوز ورود نمی‌دهد، برای همین تنها راه اطفا آن عملیات اطفای هوایی است که پس از پیگیری فراوان مدیریت ارشد استان، ستاد مدیریت بحران استان و در سطح کشور نیز وزارت کشور، وزارت خارجه، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان محیط زیست با تاخیر فراوان مجوز اطفا هوایی در چند نوبت داده شد که پس از آن یک فروند هواپیمای بزرگ الوشن و دو فروند بالگرد آبپاش طی چندین مرحله با پروازهای مکرر در مراحل مختلف آتش سوزی را مهار کردند.

حاجی زاده با اشاره به دودی که برخی شهرهای استان را فرا می‌گیرد گفت: علت آمدن دود ناشی از آتش سوزی بخش عراق به اهواز جهت وزرش باد که غربی به شرقی است، به شمار می رود.

وی بیان کرد: تاکنون در سطح استان چندین جلسه کارشناسی و در سطح کشور نیز نشستهایی در شورای عالی امنیت ملی و همچنین شورای عالی آب و محیط زیست به ریاست معاون اول رییس جمهوری تشکیل شده و مقرر شد هیاتی به ریاست معاون اول رییس جمهوری برای مذاکره با کشور عراق انتخاب شود.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت: جلسات مکرر به دستور وزیر کشور در تهران برگزار شد و ما نیز به رغم این که حق آبه بخش عراقی تالاب هورالعظیم باید توسط دولت عراق تامین شود و به رغم خشکسالی بی سابقه ای که در کشور ما وجود داشت جلسات کارشناسی بدین منظور در بخش ایرانی تالاب برگزار کردیم.

وی گفت: برای مرطوب سازی قسمتهایی از تالاب که نزدیک دایک مرزی است و توپوگرافی تالاب اجازه می‌دهد اعلام همکای کردیم ولی به علت این که آتش سوزی‌ها در عمق پنج کیلومتری، ۱۰ کیلومتری و ۲۰ کیلومتری بخش عراقی تالاب رخ می دهد و شیب تالاب نیز به سمت ایران است مرطوب سازی از سوی ایران تنها تا شعاع ۲ کیلومتری قابل انجام است.

حاجی زاده گفت: طی مذاکراتی که از طریق دستگاه های متولی کشور با دولت عراق صورت گرفته است، برای رفع کامل این مشکل باید قسمت آتش گرفته تالاب آبگیری شود که این مساله بدون همکاری و پای کار آمدن دولت همسایه عراق امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: نکته دیگر این که ستاد مدیریت بحران به عنوان یک ستاد نظارتی عمل می کند و متولی و مسئول مراتع، جنگل ها و بیشه زارها منابع طبیعی و متولی تالاب ها اداره کل محیط زیست است با این وجود هماهنگی های لازم را در گذشته و اعزام هواپیمای بزرگ آبپاش و بالگردها از طریق ستاد مدیریت بحران کشور، وزارت دفاع و پیگیری های ستاد مدیریت بحران انجام شد.