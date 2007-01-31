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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۱۶

ازسوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 برگزار می شود

همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 برگزار می شود

همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ظرفیت ها، وابستگی ها، چالش ها و فرصت ها در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان "همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ظرفیت ها، بایستگی ها- چالش ها و فرصت ها " کرده است.

این همایش در اسفند ماه سال جاری در تهران با هدف فراهم آوردن فضایی مناسب برای هم اندیشی نخبگان فکری کشور پیرامون ابعاد علمی، تأملات اجرایی و راهکارهای فرهنگ سازی و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

این همایش قرار است در سه محور، "جنبه های نظری سند چشم انداز"، "تأملات اجرایی و فرهنگ سازی" و "چگونگی ایجاد عزم ملی برای تحقق سند چشم انداز" در 12 و13 اسفند ماه برگزار شود.

کد مطلب 441333

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