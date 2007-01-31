آزمایشگاه پژوهشگاه صنعت نفت برترین آزمایشگاه نانوفناوری کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ارزیابی با توجه به فعالیت های آزمایشگاه های عضو شبکه در شش ماهه اول سال جاری و بر اساس سه شاخص اصلی نظر مشتری نسبت به آزمایشگاه (ارزیابی مشتری مداری) ، میزان کارکرد آزمایشگاه (ارزیابی میزان فعال بودن) و نظر مدیریت شبکه نسبت به آزمایشگاه (ارزیابی میزان هماهنگی آزمایشگاه عضو با شبکه) انجام شده است.

در سومین دوره ارزیابی آزمایشگاه های عضو شبکه، پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه مواد و انرژی هر یک با سه پله صعود نسبت به دوره قبل به ترتیب رتبه های اول و دوم شبکه را کسب کردند.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، آزمایشگاه های دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، مجموعه آزمایشگاه های موسسه تحقیقاتی پرطاووس، آزمایشگاه مرکزی شهید چمران اهواز، آزمایشگاه مطالعه ساختار مواد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، آزمایشگاه های مرکزی و عمومی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و آزمایشگاه شیمی گیاهی بخش تحقیقات گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب رتبه های سوم تا دهم را به خود اختصاص دادند.

یکی از اصلی ترین اهداف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از ایجاد شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، فراهم سازی بسترهای لازم برای ارایه بهتر خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و صنایع کشور است. این شبکه تلاش می کند با ایجاد یک فضای سالم و رقابتی ، زمینه ارایه خدمات مطلوب تر توسط آزمایشگاه های عضو شبکه را فراهم کند لذا حمایت های ستاد از آزمایشگاه ها بر اساس ارزیابی نحوه عملکرد آنها در خدمت رسانی به پژوهشگران انجام می شود.

آزمایشگاه های عضو شبکه باید گزارش خدمات ارایه شده توسط آنها به متقاضیان را در قالب فرم های ویژه ای هر شش ماه یکبار به این کمیته ارسال کنند. علاوه بر این گزارش ها، از روش های دیگر مثل نظرسنجی از کاربران شبکه و برخی روش های غیر مستقیم برای ارزیابی نحوه عملکرد آزمایشگاه ها استفاده می شود.