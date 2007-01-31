هیئتهای دینی مصر به اروپا اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، وزارت اوقاف مصر گروههای دینی به اروپا اعزام می کند تا به اشاعه اسلام صحیح و مبارزه با تعرضاتی که اسلام با آن مواجه است پرداخته و بر اعتدال و میانه روی و جلوگیری از خشونت و ارعاب تأکید کنند.

این دو هیئت دینی به آلمان و بریتانیا اعزا می شوند تا ضمن اشاعه اعتدال و میانه روی، به دین اسلام خدمت کرده و با سخن درست و علمی، به دور از جنجال و درگیری به جهان اسلام خدمت کنند.

از سوی دیگر دکتر علی جمعه مفتی مصر در این راستا به ضرورت فهم دیگری و تبادل اطلاعات اشاره کرد و گفت: باید با حفظ هویت اسلامی به تبادل اطلاعات با فرهنگهای غربی اقدام کرد.