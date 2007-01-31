  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۳۷

هیئتهای دینی مصر به اروپا اعزام می شوند

وزارت اوقاف مصر به منظور اشاعه اعتدال و میانه روی که از آموزه های اسلام است، دو هیئت دینی و مذهبی به ایتالیا و بریتانیا اعزام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، وزارت اوقاف مصر گروههای دینی به اروپا اعزام می کند تا به اشاعه اسلام صحیح و مبارزه با تعرضاتی که اسلام با آن مواجه است پرداخته و بر اعتدال و میانه روی و جلوگیری از خشونت و ارعاب تأکید کنند.

این دو هیئت دینی به آلمان و بریتانیا اعزا می شوند تا ضمن اشاعه اعتدال و میانه روی، به دین اسلام خدمت کرده و با سخن درست و علمی، به دور از جنجال و درگیری به جهان اسلام خدمت کنند.

از سوی دیگر دکتر علی جمعه مفتی مصر در این راستا به ضرورت فهم دیگری و تبادل اطلاعات اشاره کرد و گفت: باید با حفظ هویت اسلامی به تبادل اطلاعات با فرهنگهای غربی اقدام کرد.

کد مطلب 441336

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه