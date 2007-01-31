حذف کنکور تنها محل آزمون را از وزارت علوم به آموزش و پرورش منتقل می کند / طرح مجلس در هیچ کجای دنیا وجود ندارد

دکتر "جعفر توفیقی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی کارشناسان و صاحب نظران با این نکته که آزمون ورود به دانشگاه به نوعی باید تأثیر مثبتی در دوره دبیرستان بگذارد و دانش آموزان را به تلاش مثبت وادار کند موافق هستند، اما تأثیر نامطلوب کنکور بر دبیرستان کارشناسان آموزش کشور را به سمت حذف آن هدایت می کند.

وی تنها راه حل مشکل کنکور را برابری تعداد تقاضای ورود به دانشگاه و ظرفیت دانشگاه دانست و گفت: پاسخگو بودن طرح ساماندهی کنکور مجلس و غلبه بر مشکلات کنکور به وسیله آن تردید برانگیز است و به دلیل متقاضی بالا و ظرفیت پائین مشکلات عدیده ای برای ورود به دانشگاه وجود دارد.

وزیر سابق علوم اظهار داشت: باید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را با تنوع و تعدد ایجاد کرد تا ظرفیت بیشتری برای متقاضیان ورود به آموزش عالی ایجاد شود. مادامی که تقاضا برای دانشگاه بیشتر از ظرفیت باشد نمی توان از حذف کلی آزمون صحبت کرد. بنابراین در استراتژی حذف آزمون راه حل مناسب، افزایش ظرفیت و ایجاد فرصت های متعدد آموزش عالی است.

وی ادامه داد: همچنین در صورتی که بخواهیم سوابق تحصیلی را در ورود به دانشگاه دخیل کنیم باید معدل های دوره دبیرستان را همگون کرده و در سطح کشور متناسب کنیم.

توفیقی گفت: آزمون های ورود به دانشگاه باید دارای محتوای علمی باشند تا به وسیله آنها توانمندی داوطلب برای ورود به دانشگاه ارزیابی شود و به نوعی متفاوت از ارزیابی های دوران دبیرستان باشد. باید ملاک های ارزیابی کسب مدرک دیپلم با ملاک های ارزیابی ورود به دانشگاه متفاوت طراحی شوند. بدین ترتیب در محتوای کنکور باید ترکیبی از قابلیت های مورد نیاز برای دانشگاه و گذشته علمی داوطلب در نظر گرفته شود.

وی افزود: روش حذف کلی کنکور و تأثیر صد در صدی سوابق تحصیلی در ورود به دانشگاه مشکلات بیشتری را برای آموزش و پرورش به بار می آورد و مشکلات کنکور را به آموزش و پرورش تسری می دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه تجربه مشابهی نظیر طرح مجلس در دنیا وجود ندارد، گفت: کشورهایی که دسترسی بالایی نیز برای ورود به دانشگاه دارند دارای آزمون هستند و تنها به صرف سوابق تحصیلی عمل نمی کنند و با احتساب این سوابق ملاک دیگری نیز برای ورود به دانشگاه در نظر می گیرند. در این دانشگاه ها رقابت در آزمون های سراسری تنها برای انتخاب رشته و دانشگاه است نه قبولی یا عدم قبولی.

وی اضافه کرد: در کشور ما متقاضی بالا در برخی رشته ها و برخی دانشگاه ها مشکل آفرین است. با طرح مجلس ممکن است تعداد زیادی داوطلب با نمرات یکسان متقاضی ورود به یک رشته با ظرفیتی پائین تر از این تعداد باشند در این صورت باید ملاک دیگری برای ورود به دانشگاه در نظر گرفت و به ناچار آزمون دیگری برگزار کرد.