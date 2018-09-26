کشف ۱۳۴ راس دام قاچاق در فامنین

سرهنگ علی حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران انتظامی شهرستان فامنین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق، با پایش محورهای مواصلاتی و اجرای ایست و بازرسی به کنترل خودروهای عبوری پرداختند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از ۳ کامیون، ۱۳۴ راس دام قاچاق شامل ۴۷ راس گوساله و ۸۷ راس گوسفند فاقد مجوز بهداشتی و قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کشف و ۳ نفر متهم به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» گفت: پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در چهارچوب قانون به منظور تحقق شعار سال و تامین سلامت و امنیت شهروندان، با قانون شکنان برخورد خواهد کرد.