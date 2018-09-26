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۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۴

فرمانده انتظامی فامنین عنوان کرد:

کشف ۱۳۴ راس دام قاچاق در فامنین

کشف ۱۳۴ راس دام قاچاق در فامنین

فامنین - فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از کشف ۴۷ راس گوساله و ۸۷ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز از ۳ کامیون در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران انتظامی شهرستان فامنین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق، با پایش محورهای مواصلاتی و اجرای ایست و بازرسی به کنترل خودروهای عبوری پرداختند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از ۳ کامیون، ۱۳۴ راس دام قاچاق شامل ۴۷ راس گوساله و ۸۷ راس گوسفند فاقد مجوز بهداشتی و قاچاق به ارزش بیش از  ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کشف و ۳ نفر متهم به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» گفت:  پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در چهارچوب قانون به منظور تحقق شعار سال و تامین سلامت و امنیت شهروندان، با قانون شکنان برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 4413371

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