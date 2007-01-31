دنیا برای "سیدنی شلدون" به آخر رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، نویسنده ‌ای که هیچ گاه اسمش از فهرست پرفروش ‌ترین نویسنده‌ های دنیا جا نمی ‌ماند، صبح امروز در سن 89 سالگی بر اثر ابتلا به ذات الریه درگذشت.

او که بیشترین شهرت خود را از رمان ‌هایش به دست آورده بود، به عنوان نمایشنامه ‌نویس و فیلمنامه ‌نویس، هم شناخته شده بود. اغلب رمان دوستان نام این نویسنده را از طریق کتب "خاطرات نیمه شب"، "صورت‌های عریان"، "اگر فردا بیاید" و "خط خون" شناخته اند.



سیدنی شلدون، 11 فوریه سال 1917 در شیکاگوی آمریکا به دنیا آمد. وی پس از گذراندن 6 ماه در دانشکده Northwestern در دوران رکود اقتصادی آمریکا، ناگزیر شد به حمایت مالی خانواده بپردازد و برای این کار به عنوان طنز نویس رادیو شروع به کار کرد.



شلدون همچنین طی مدت ‌های طولانی در هالیوود، با نوشتن نقد فیلم‌ها و مشاوره در ساختن تعدادی از فیلم‌های درجه دو، کم کم پا به عرصه ادبیات و نوشتن گذاشت.

بعد از وقفه ‌ای که در طول جنگ جهانی دوم برایش به وجود آمد، دوباره به دنیای علاقه‌ مندی‌ هایش بازگشت و شروع به نوشتن تئاترهای موزیکال برای تئاتر برادوی کرد و در همین حال همزمان کار خود را با نوشتن فیلمنامه برای دو کمپانی بزرگ تولید فیلم، "MGM" و "پارامونت" ادامه می ‌داد.شلدون طی این سال ‌ها برای برنامه ‌های تلویزیون، فیلمنامه می‌ نوشت، تا این که سال 1947 اولین جایزه آکادمیک خود را برای نمایشنامه‌هایش دریافت کرد. او 12 سال بعد او جایزه Tony Aword را برای فیلم موزیکال "مو قرمز" از آن خود کرد.

اما سال 1969، سیدنی شلدون با نوشتن اولین رمان خود "صورت‌های عریان" و کسب جایزه معتبر ادگار آلن پو، نامش را هم ردیف پرفروش ‌ترین نویسندگان زمان خود قرار داد.

پس از آن با نوشتن رمان "آن سوی نیمه شب" که عنوان پرفروش‌ترین رمان سال را به خود اختصاص داد، توانست جایگاه خود را در میان مخاطبان تثبیت کند. از این پس دیگر نوشتن رمان برای شلدون تبدیل به یک کار تمام وقت شده و او تمام ذهنش را روی رمان‌هایش متمرکز کرده بود.

غریبه‌ای در آینه (1976)، خط خون (1977)، خشم فرشتگان (1980)، استاد بازی (1982)، اگر فردا بیاید (1985)، خاطرات نیمه شب (1990)، دنیا به آخر می‌‌رسد (1994)، صبح، ظهر و شب (1955)، بهترین نقشه ‌های حساب شده (1997)، عنوان کتاب‌ هایی هستند که هر کدام اعتبار و شهرت نویسنده را در این زمینه تصدیق می‌ کنند. آثار او در بیشتر کشورهای دنیا خواننده دارد و شلدون عنوان نویسنده ‌ای را که رمان‌ هایش بیشترین ترجمه جهانی را داشته، از آن خود کرده است. ناشر کتاب‌ هایش، تخمین زده است که تاکنون 275 میلیون کپی از کتاب ‌های او در چرخه بازار کتاب دنیا قرار گرفته است.



از آخرین کتاب های او می توان به "رویاهایت را به من بگو"، "تو از تاریکی می‌ترسی؟" و "آسمان به زمین می‌آید"، اشاره کرد. سیدنی شلدون در نوشتن آثار پرمخاطب یکی از رقبای جدی جان گریشام بود؛ به گونه ای که نام این دو نویسنده همیشه در لیست پرفروش‌ ترین کتاب‌های عامه پسند ثابت است. شلدون معتقد بود: "من می‌نویسم پس هستم".