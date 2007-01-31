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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۰۴

مدیرکل دفتر بررسی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست:

هیچ گونه مطالعاتی در خصوص آلودگی رودخانه ها نداشته ایم

هیچ گونه مطالعاتی در خصوص آلودگی رودخانه ها نداشته ایم

با توجه به اینکه تا کنون هیچ گونه مطالعاتی در خصوص آلودگی رودخانه ها انجام نشده است ، بنابراین نمی توان اسامی رودخانه های آلوده کشور را اعلام کرد.

دکتر سروش مدبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس پروژه ای که در سازمان حفاظت محیط زیست تعریف شده باید رودخانه های کشور به دلیل مشخص شدن میزان آلودگی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسان قرار گیرند که در این راستا عمده رودخانه ها تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

مدیرکل دفتر بررسی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بررسی رودخانه ها با وسعت بسیار ، زمان بر است به طور مثال رودخانه کرخه 50 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که به طور حتم بررسی میزان آلودگی رودخانه های کشور با وسعت های بالا و مشخص نمودن دلایل آن نیاز به بررسی دقیق و اصولی دارد.

مدبری تصریح کرد: استفاده بی رویه از سموم در زمین های کشاورزی و همچنین ورود فاضلاب های شهری به دلیل عدم وجود سیستم تصفه فاضلاب ، از جمله دلایل اصلی آلودگی رودخانه ها به شمار می رود که باید در راستای رفع چنین آلایندگی هایی به دنبال اجرای برنامه های اصولی باشیم.

وی خاطر نشان کرد: تا زمانی که مطالعات لازم به منظور بررسی میزان آلودگی آب رودخانه ها از سوی کارشناسان مربوطه صورت نگیرد ، نمی توان به صورت قطعی رودخانه های آلوده و میزان آلودگی آنها را اعلام کرد.

کد مطلب 441339

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