هیچ گونه مطالعاتی در خصوص آلودگی رودخانه ها نداشته ایم

دکتر سروش مدبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس پروژه ای که در سازمان حفاظت محیط زیست تعریف شده باید رودخانه های کشور به دلیل مشخص شدن میزان آلودگی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسان قرار گیرند که در این راستا عمده رودخانه ها تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

مدیرکل دفتر بررسی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بررسی رودخانه ها با وسعت بسیار ، زمان بر است به طور مثال رودخانه کرخه 50 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که به طور حتم بررسی میزان آلودگی رودخانه های کشور با وسعت های بالا و مشخص نمودن دلایل آن نیاز به بررسی دقیق و اصولی دارد.

مدبری تصریح کرد: استفاده بی رویه از سموم در زمین های کشاورزی و همچنین ورود فاضلاب های شهری به دلیل عدم وجود سیستم تصفه فاضلاب ، از جمله دلایل اصلی آلودگی رودخانه ها به شمار می رود که باید در راستای رفع چنین آلایندگی هایی به دنبال اجرای برنامه های اصولی باشیم.

وی خاطر نشان کرد: تا زمانی که مطالعات لازم به منظور بررسی میزان آلودگی آب رودخانه ها از سوی کارشناسان مربوطه صورت نگیرد ، نمی توان به صورت قطعی رودخانه های آلوده و میزان آلودگی آنها را اعلام کرد.