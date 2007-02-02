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۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۱۱

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک در گفتگو با مهر خبر داد :

ثبت 36 اختراع توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اراک

ثبت 36 اختراع توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اراک

تاکنون 36 اختراع توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران به ثبت رسیده است.

دکتر محمدرضا قاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : در این راستا باشگاه پژوهشگران و دفتر انجمن های علمی در دانشگاه راه اندازی شده است و معاونت پژوهشی دانشگاه نیز از طرح ها و برنامه های علمی دانشجویان حمایت می کند.

 

وی با اشاره به اهمیت توسعه علمی و جنبش نرم افزاری مورد تاکید رهبر معظم انقلاب افزود: این دانشگاه از بدو فرمان رهبری مبنی بر لزوم جنبش نرم افزاری تلاش هایی را آغاز کرده است و از دانشجویانی که در این زمینه فعالیت می کنند، حمایت می کند.

 

قاری اضافه کرد : بر این اساس دانشگاه تسهیلاتی را نیز در اختیار دانشجویان قرار می دهد و آنان را برای حضور در مجامع علمی حمایت می کند.

 

وی سیاست این دانشگاه را حمایت از دانشجویان نخبه و حمایت از طرح های علمی آنان در رشته های مختلف عنوان کرد و گفت : پژوهش محوری برنامه اصلی ماست و تاکنون بیش از 60 عنوان کتاب و 9 مجله علمی و تخصصی در دانشگاه به چاپ رسیده است.

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک دارای 25هزار دانشجو است که در 152 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند. این دانشگاه دارای چهار سایت آموزشی در نقاط مختلف اراک است که زیربنای آن به 112 هزار متر مربع می رسد.

کد مطلب 441340

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