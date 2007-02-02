ثبت 36 اختراع توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اراک

دکتر محمدرضا قاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : در این راستا باشگاه پژوهشگران و دفتر انجمن های علمی در دانشگاه راه اندازی شده است و معاونت پژوهشی دانشگاه نیز از طرح ها و برنامه های علمی دانشجویان حمایت می کند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه علمی و جنبش نرم افزاری مورد تاکید رهبر معظم انقلاب افزود: این دانشگاه از بدو فرمان رهبری مبنی بر لزوم جنبش نرم افزاری تلاش هایی را آغاز کرده است و از دانشجویانی که در این زمینه فعالیت می کنند، حمایت می کند.

قاری اضافه کرد : بر این اساس دانشگاه تسهیلاتی را نیز در اختیار دانشجویان قرار می دهد و آنان را برای حضور در مجامع علمی حمایت می کند.

وی سیاست این دانشگاه را حمایت از دانشجویان نخبه و حمایت از طرح های علمی آنان در رشته های مختلف عنوان کرد و گفت : پژوهش محوری برنامه اصلی ماست و تاکنون بیش از 60 عنوان کتاب و 9 مجله علمی و تخصصی در دانشگاه به چاپ رسیده است.

دانشگاه آزاد اسلامی اراک دارای 25هزار دانشجو است که در 152 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند. این دانشگاه دارای چهار سایت آموزشی در نقاط مختلف اراک است که زیربنای آن به 112 هزار متر مربع می رسد.