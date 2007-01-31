رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با مهر عنوان کرد : نگرانی مجلس از بودجه دانشگاه ها در سال 86 / توقف طرح های عمرانی دانشگاه ها / کاهش 6 درصدی اعتبارات جاری دانشگاه ها

دکتر "علی عباسپور تهرانی فرد" در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بودجه های سال آینده آموزش عالی گفت: در لایحه بودجه سال 86 اعتبارات تملک دارایی وزارت علوم 6 دهم درصد افزایش خواهد داشت که با این افزایش جمع اعتبارات این بخش به 5/286 میلیارد تومان می رسد.
وی اظهار داشت: این رقم بخش عمرانی دانشگاه ها را با توجه به تعداد زیاد طرح های نیمه تمام با مشکل مواجه می کند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: همچنین با در نظر گرفتن وضعیت دانشگاه هایی مانند علامه طباطبایی، دانشگاه تهران و خواجه نصیر که در حال تجمیع و توسعه هستند و قدمت بالای برخی دانشگاه ها که نیاز به بازسازی دارند در نظر گرفتن این رقم برای بودجه ها عمرانی دانشگاه ها نگران کننده است.
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اعتبارات جاری سال آینده دانشگاه های وزارت علوم 5/1 درصد کاهش یافته است که اگر افزایش ظرفیت دانشگاه ها همانند سال جاری باشد، کاهش این اعتبار 6 درصد خواهد بود
عباسپور گفت: این اعتبارات معادل 5/1 درصد کاهش داشته است. در صورتیکه افزایش تعداد دانشجو نیز در سال آینده مانند امسال اعمال شود این کاهش برابر 6 درصد خواهد بود.
وی اظهار داشت: لذا اعتبارات آموزشی در سال آینده رقم مطلوبی نیست و در حقیقت دانشگاه ها با وضعیت نگران کننده ای مواجه هستند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در سال جاری توانستیم با تصویب اعتبار 200 میلیارد تومانی مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های وزارت علوم، کسری بودجه این دانشگاه ها در سال جاری مرتفع می شود. از این اعتبار 143 میلیارد تومان به دانشگاه های وزارت علوم و 47 میلیارد تومان به دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت می شود.
وی با اشاره به بودجه های آموزش و پرورش در سال آینده اظهار داشت: بودجه آموزش و پرورش در سال آینده در قالب بودجه های استانی در نظر گرفته شده است و استان ها باید اعتبار آموزش و پرورش را از بودجه های خود بپردازند.
عباسپور ادامه داد: با در نظر گرفتن اینکه بودجه های استانی در سال آینده با کاهش 2 درصدی مواجه است، امیدواریم این کاهش شامل بودجه های آموزش و پرورش نشود در غیر این صورت آموزش و پرورش نیز دچار چالش می شود.
وی اظهار داشت: تعجب می کنیم با عنایتی که دولت نسبت به آموزش و پرورش دارد ، چرا باید آموزش و پرورش با این کمبود بودجه در سال آینده مواجه باشد.
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