رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با مهر عنوان کرد : نگرانی مجلس از بودجه دانشگاه ها در سال 86 / توقف طرح های عمرانی دانشگاه ها / کاهش 6 درصدی اعتبارات جاری دانشگاه ها

دکتر "علی عباسپور تهرانی فرد" در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بودجه های سال آینده آموزش عالی گفت: در لایحه بودجه سال 86 اعتبارات تملک دارایی وزارت علوم 6 دهم درصد افزایش خواهد داشت که با این افزایش جمع اعتبارات این بخش به 5/286 میلیارد تومان می رسد.

وی اظهار داشت: این رقم بخش عمرانی دانشگاه ها را با توجه به تعداد زیاد طرح های نیمه تمام با مشکل مواجه می کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: همچنین با در نظر گرفتن وضعیت دانشگاه هایی مانند علامه طباطبایی، دانشگاه تهران و خواجه نصیر که در حال تجمیع و توسعه هستند و قدمت بالای برخی دانشگاه ها که نیاز به بازسازی دارند در نظر گرفتن این رقم برای بودجه ها عمرانی دانشگاه ها نگران کننده است.

اعتبارات جاری سال آینده دانشگاه های وزارت علوم 5/1 درصد کاهش یافته است که اگر افزایش ظرفیت دانشگاه ها همانند سال جاری باشد، کاهش این اعتبار 6 درصد خواهد بود

وی در خصوص اعتبارات جاری سال آینده دانشگاه های وزارت علوم افزود: در لایحه بودجه 372 میلیارد تومان برای اعتبارات جاری دانشگاه ها در نظر گرفته شده است.

عباسپور گفت: این اعتبارات معادل 5/1 درصد کاهش داشته است. در صورتیکه افزایش تعداد دانشجو نیز در سال آینده مانند امسال اعمال شود این کاهش برابر 6 درصد خواهد بود.

وی اظهار داشت: لذا اعتبارات آموزشی در سال آینده رقم مطلوبی نیست و در حقیقت دانشگاه ها با وضعیت نگران کننده ای مواجه هستند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در سال جاری توانستیم با تصویب اعتبار 200 میلیارد تومانی مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های وزارت علوم، کسری بودجه این دانشگاه ها در سال جاری مرتفع می شود. از این اعتبار 143 میلیارد تومان به دانشگاه های وزارت علوم و 47 میلیارد تومان به دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت می شود.

وی با اشاره به بودجه های آموزش و پرورش در سال آینده اظهار داشت: بودجه آموزش و پرورش در سال آینده در قالب بودجه های استانی در نظر گرفته شده است و استان ها باید اعتبار آموزش و پرورش را از بودجه های خود بپردازند.

عباسپور ادامه داد: با در نظر گرفتن اینکه بودجه های استانی در سال آینده با کاهش 2 درصدی مواجه است، امیدواریم این کاهش شامل بودجه های آموزش و پرورش نشود در غیر این صورت آموزش و پرورش نیز دچار چالش می شود.

وی اظهار داشت: تعجب می کنیم با عنایتی که دولت نسبت به آموزش و پرورش دارد ، چرا باید آموزش و پرورش با این کمبود بودجه در سال آینده مواجه باشد.