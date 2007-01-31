آمریکا تمایلی برای مذاکره مستقیم با ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،جان نگروپونته در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که درباره انتصاب وی به عنوان معاون کاندولیزا رایس برگزار شد، گفت : دیدگاه ما در این لحظه این است که تا زمانیکه در موضوع هسته ای این کشور پیشرفتی حاصل نشود؛ تمایلی برای آغاز گفتگوی دیپلماتیک با ایران در سطح عالی نداریم .



وی خاطرنشان کرد : آمریکا گفتگوهای غیرمستقیمی با ایران ازطریق مذاکره با کشورهای اروپایی که آنان نیز نگران برنامه هسته ای تهران هستند، داشته است .



جان نگروپونته که پیشتر رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا بود، همچنین اظهارداشت : ما در حال گفتگو با دوستان اروپایی خود و شورای امنیت درباره موضوع ایران هستیم و در محتوای موضوع هسته ای، گفتگوهایی با ایران انجام شده که غیرمستقیم بوده است.



وی افزود : واشنگتن اشتیاقی برای ایده برگزاری یک کنفرانس منطقه ای درباره(برنامه هسته ای) ایران ندارد، اما این احتمال رد نمی شود .



نگروپونته با تکرار اتهامات بی اساس آمریکا بر ضد ایران و سوریه مبنی بر دخالت در عراق ادعا کرد: من معتقدم که هر دوی آنان، کاری برای حمایت از روند آرام رویدادها در عراق انجام ندادند و تصور می کنم که آنها می دانند باید چه کاری انجام دهند .



وی با کم اهمیت شمردن توصیه آغاز مذاکرات با ایران وسوریه درباره عراق گفت : ایران وسوریه می دانند که برای بهبود روابط خود با آمریکا باید چه کاری انجام دهند.

جان نگروپونته افزود: هرگز نمی گویم که به توصیه آغاز مذاکرات سطح عالی با هر دو کشور احترام نخواهم گذاشت؛ این یک موقعیت است؛ همانطور که من آن را دراین زمان درک کردم .



خبرگزاری فرانسه در این زمینه نوشت : آمریکا که از آرام کردن اوضاع عراق درمانده شده است؛ ایران را به دخالت در عراق و سوریه را به دادن اجازه به جنگجویان خارجی برای ورود از مرز خود به داخل خاک عراق متهم کرده است .