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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۴۵

معاون جدید رایس :

آمریکا تمایلی برای مذاکره مستقیم با ایران ندارد

آمریکا تمایلی برای مذاکره مستقیم با ایران ندارد

معاون جدید وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته اعلام کرد تا زمانی که در مناقشه مربوط به موضوع هسته ای ایران پیشرفتی حاصل نشود؛ واشنگتن تمایلی برای مذاکره مستقیم با تهران ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،جان نگروپونته در جلسه پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که درباره انتصاب وی به عنوان معاون کاندولیزا رایس برگزار شد، گفت : دیدگاه ما در این لحظه این است که تا زمانیکه در موضوع هسته ای این کشور پیشرفتی حاصل نشود؛ تمایلی برای آغاز گفتگوی دیپلماتیک با ایران در سطح عالی نداریم .

وی خاطرنشان کرد : آمریکا گفتگوهای غیرمستقیمی با ایران ازطریق مذاکره با کشورهای اروپایی که آنان نیز نگران برنامه هسته ای تهران هستند، داشته است .

جان نگروپونته که پیشتر رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا بود، همچنین اظهارداشت : ما در حال گفتگو با دوستان اروپایی خود و شورای امنیت درباره موضوع ایران هستیم و در محتوای موضوع هسته ای، گفتگوهایی با ایران انجام شده که غیرمستقیم بوده است.

وی افزود : واشنگتن اشتیاقی برای ایده برگزاری یک کنفرانس منطقه ای درباره(برنامه هسته ای) ایران ندارد، اما این احتمال رد نمی شود .  

نگروپونته با تکرار اتهامات بی اساس آمریکا بر ضد ایران و سوریه مبنی بر دخالت در عراق ادعا کرد: من معتقدم که هر دوی آنان، کاری برای حمایت از روند آرام رویدادها در عراق انجام ندادند و تصور می کنم که آنها می دانند باید چه کاری انجام دهند .

وی با کم اهمیت شمردن توصیه آغاز مذاکرات با ایران وسوریه درباره عراق گفت : ایران وسوریه می دانند که برای بهبود روابط خود با آمریکا باید چه کاری انجام دهند.

جان نگروپونته افزود: هرگز نمی گویم که به توصیه آغاز مذاکرات سطح عالی با هر دو کشور احترام نخواهم گذاشت؛ این یک موقعیت است؛ همانطور که من آن را دراین زمان درک کردم .

خبرگزاری فرانسه در این زمینه نوشت : آمریکا که از آرام کردن اوضاع عراق درمانده شده است؛ ایران را  به دخالت در عراق و سوریه را به دادن اجازه به جنگجویان خارجی برای ورود از مرز خود به داخل خاک عراق متهم کرده است .

کد مطلب 441345

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