شرکت 485 هزار و 439 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد / اعلام ظرفیت های کارشناسی ارشد تا پایان سال از سوی دانشگاه ها

دکتر "حسین توکلی" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آزمون کارشناسی ارشد سال جاری در روزهای 9، 10، 11 و 12 اسفند ماه برگزار می شود گفت: محل برگزاری آزمون و کارت های ورود به جلسه نیز یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

معاون سازمان سنجش اضافه کرد: نتایج اولیه آزمون نیمه دوم اردیبهشت ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند از این طریق از رتبه خود اطلاع یابند.

وی خاطر نشان کرد: مجازین به انتخاب رشته نیز می توانند به ترتیب اولویت 50 کد رشته محل را انتخاب و در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج کنند.

توکلی اظهار داشت: ظرفیت های کارشناسی ارشد برای سال آینده تا پایان سال توسط دانشگاه ها به سازمان سنجش ارائه می شود.