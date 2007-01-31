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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۱۱

شرکت 485 هزار و 439 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد / اعلام ظرفیت های کارشناسی ارشد تا پایان سال از سوی دانشگاه ها

شرکت 485 هزار و 439 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد / اعلام ظرفیت های کارشناسی ارشد تا پایان سال از سوی دانشگاه ها

با در نظر گرفتن تقاضا نامه هایی که از سوی داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد به سازمان سنجش آموزش ارسال شده است، تعداد 485 هزار و 439 داوطلب در این آزمون ثبت نام کرده اند و از این تعداد 45 هزار و 462 نفر علاوه بر رشته اصلی خود در رشته دوم نیز آزمون می دهند.

دکتر "حسین توکلی" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آزمون کارشناسی ارشد سال جاری در روزهای 9، 10، 11 و 12 اسفند ماه برگزار می شود گفت: محل برگزاری آزمون و کارت های ورود به جلسه نیز یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

معاون سازمان سنجش اضافه کرد: نتایج اولیه آزمون نیمه دوم اردیبهشت ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان می توانند از این طریق از رتبه خود اطلاع یابند.

وی خاطر نشان کرد: مجازین به انتخاب رشته نیز می توانند به ترتیب اولویت 50 کد رشته محل را انتخاب و در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج کنند.

توکلی اظهار داشت: ظرفیت های کارشناسی ارشد برای سال آینده تا پایان سال توسط دانشگاه ها به سازمان سنجش ارائه می شود.
کد مطلب 441346

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